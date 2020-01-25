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Çinli kadın turist, 'coronavirüs' şüphesiyle karantina altına alındı (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.01.2020 22:21 | Son Güncelleme

ÇİNLİ TURİST KADINA VERTİGO TEŞHİSİ Konya'da bulantı ve kusma şikayeti üzerine hastaneye getirilen ve 'Coronavirüs' olabileceği şüphesi üzerine karantinaya alınıp, tetkikleri yapılan Çinli turist kadına vertigo (baş dönmesi, denge hissi kaybı) teşhisi konuldu.

ÇİNLİ TURİST KADINA VERTİGO TEŞHİSİ
Konya'da bulantı ve kusma şikayeti üzerine hastaneye getirilen ve 'Coronavirüs' olabileceği şüphesi üzerine karantinaya alınıp, tetkikleri yapılan Çinli turist kadına vertigo (baş dönmesi, denge hissi kaybı) teşhisi konuldu. İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre kadın turistte Coronavirüs'e rastlanmadığı belirtildi.
Olayla ilgili Konya Valiliği'den yazılı açıklama yayımlandı. Açıklamada, "Konya Eğitim Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne 25.01.2020 tarihinde iki gündür devam eden baş dönmesi, bulantı ve kusma nedeniyle coronavirüs enfeksiyonu şüphesi ile müracaat eden Çin uyruklu turist hastaya hastenede yapılan fizik muayene, tetkik ve görüntülemelerinin değerlendirilmesi sonucunda bening pozisyonel vertigo tanısı konulmuş olup, hastanın tanı ile ilgili tedavileri ve izlemi devam etmektedir." denildi.
Hastanın tedavilerinin ardından taburcu edileceği bildirildi.

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