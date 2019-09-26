Çinli kadınların güzellik sırrı Gua Sha masajında saklı

Gua Sha masajı geleneksel olarak Çin'de, ciltte belli basınç noktalarına basarak yaşlanmayı geciktirici ve şifa verici özellikleriyle biliniyor. Antik Çin'den günümüze kadar gelen masaj tekniği cilt yenileyici özellikleri nedeniyle batı dünyasının da dikkatini çekmiş durumda.

Düzenli yapılırsa, bu hareketler yüzdeki gerginliği azaltmaya, şişliği ve ince çizgileri azaltmaya yardımcı oluyor ve cildin parlak ve ışıltılı görünmesini sağlıyor. Bununla birlikte, özel taşlarla yapılan Gua Sha terapisi, bu taşların vücuttaki negatif enerjinin atılmasına yardımcı olurken vücuda da enerji verdiği ifade ediliyor.

Canlı ve gergin bir cilt için naturel bir yüz kaldırma etkisi yaratan Gua Sha, vücuda faydalı kristallerden oluşan yeni hali ve daha küçük formlarda oluşan kesimiyle taşı yüzünüzde gezdirerek uygulanıyor. Bu sayede kan dolaşımı, lenf drenajı ve cilt esnekliğini düzenlemek mümkün oluyor. Gua Sha üzerinde yapılan denemelerin sonuçlarına göre terapinin yüzdeki kan dolaşımını oranında artırdığı ortaya çıkmış durumda. Antik Çin'de yüz ve cilt kızarana dek uygulanan masaj doğru yapıldığı takdirde ciltte ya da vücutta kızarıklıklara yol açmıyor.