KADIN

Çinli kadınların güzellik sırrı Gua Sha masajında saklı

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 26.09.2019 09:27 | Son Güncelleme

Geçmişi Antik Çin'e dayanan Gua Sha masajı günümüzde hala kullanılmaya devam ediyor. Çinli kadınların ciltlerinin güzelliğini buna borçlu olduğunu söylediği Gua, Çin dilinde sürtmek, Sha ise cildin kızarması anlamına geliyor. Peki Gua Sha masajı nasıl yapılıyor?

Gua Sha masajı geleneksel olarak Çin'de, ciltte belli basınç noktalarına basarak yaşlanmayı geciktirici ve şifa verici özellikleriyle biliniyor. Antik Çin'den günümüze kadar gelen masaj tekniği cilt yenileyici özellikleri nedeniyle batı dünyasının da dikkatini çekmiş durumda.

Düzenli yapılırsa, bu hareketler yüzdeki gerginliği azaltmaya, şişliği ve ince çizgileri azaltmaya yardımcı oluyor ve cildin parlak ve ışıltılı görünmesini sağlıyor. Bununla birlikte, özel taşlarla yapılan Gua Sha terapisi, bu taşların vücuttaki negatif enerjinin atılmasına yardımcı olurken vücuda da enerji verdiği ifade ediliyor.

Canlı ve gergin bir cilt için naturel bir yüz kaldırma etkisi yaratan Gua Sha, vücuda faydalı kristallerden oluşan yeni hali ve daha küçük formlarda oluşan kesimiyle taşı yüzünüzde gezdirerek uygulanıyor. Bu sayede kan dolaşımı, lenf drenajı ve cilt esnekliğini düzenlemek mümkün oluyor. Gua Sha üzerinde yapılan denemelerin sonuçlarına göre terapinin yüzdeki kan dolaşımını oranında artırdığı ortaya çıkmış durumda. Antik Çin'de yüz ve cilt kızarana dek uygulanan masaj doğru yapıldığı takdirde ciltte ya da vücutta kızarıklıklara yol açmıyor.

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PEKİ NASIL UYGULANIYOR?

İlk önce yüzünüzü normal ürünlerinizle temizleyin ve ardından serum veya nemlendiricinizi uygulayın. 45 derece bir açıyla tutarak aşağıdan yukarı yüzünüze uyguladığınız Gua Sha’yı yüzünüzün ortasından başlayarak deneyin. Gua Sha terapisinden maksimum verimi alabilmek için her gün 2 ya da 3 dakika uygulanmalı. Genel olarak yeşim veya pembe kuvars kristallerinden üretilen taşlarının uygulama esnasında soğuk olmamasına özen gösterilmesi bu sebeple de buzdolabında muhafaza edilmemesi gerekmekte.

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Anahtar Kelimeler:
Gua Sha Masajı Gua Sha

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