'Japon kadınları nasıl oluyor da bu kadar genç görünüyor?' diye düşünüyorsanız işte püf noktaları...

20 yaşından başlayarak, kadınlar, günlük olarak yüz ve vücut güzelliğini korumak için belirli prosedürleri gerçekleştiriyor. Onlardan öğrenebileceğimiz birçok şey var. Ev işlerini bitirmek için bir saat ayırmak yerine, kendinize iyi bakmayı, bir maske uygulamayı ve rahatlatıcı bir müzik dinlemeyi unutmayın.

Haftada bir kez bütün gün süren banyo günleri düzenliyorlar

Japonya'daki insanlar antik çağlardan beri onsens denen termal kaplıcalarda banyo yapıyorlar. Bunun vücudu mineral bakımından zenginleştirdiğine, kan dolaşımını artırdığına, sağlıklı uykuya neden olduğuna inanılıyor. Japon kadınlar ayrıca en az yarım gün telefonlarını kapalı tutup birkaç saat özgür oluyorlar. Banyoda sık sık kese yapan Japon kadınlar uzun bir süre boyunca kaslarının rahatlaması için ılık suda yatıyor. Banyodan sonra cildinizi vücut yağıyla yağlayın.

Bu uygulamalar düzenli yapıldığı takdirde lenf akışını iyileştirir, kas spazmlarını rahatlatır ve stresten kurtulmanıza yardımcı olur.

Anti-aging masajı düzenli olarak yaparlar