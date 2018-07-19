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'Japon kadınları nasıl oluyor da bu kadar genç görünüyor?' diye düşünüyorsanız işte püf noktaları...

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 19.07.2018 10:03 | Son Güncelleme

Japonca ‘Nippon’ yani ‘yükselen güneş ülkesi’ anlamına gelen Japonya kadınlarının ebedi gençlik için bir reçetesi olduğu düşünülebilir. Şaka gibi gelebilir Japon kadınları kaç yaşında olurlarsa olsunlar şişmanlamıyor, gençliklerinden, güzelliklerinden bir şey kaybetmiyorlar. Japon kadınlar formda kalmak için her an beslenmelerine ve yaptıklarına dikkat ediyor. Bu ipuçları size de yardımcı olacak.

'Japon kadınları nasıl oluyor da bu kadar genç görünüyor?' diye düşünüyorsanız işte püf noktaları...

20 yaşından başlayarak, kadınlar, günlük olarak yüz ve vücut güzelliğini korumak için belirli prosedürleri gerçekleştiriyor. Onlardan öğrenebileceğimiz birçok şey var. Ev işlerini bitirmek için bir saat ayırmak yerine, kendinize iyi bakmayı, bir maske uygulamayı ve rahatlatıcı bir müzik dinlemeyi unutmayın.

Haftada bir kez bütün gün süren banyo günleri düzenliyorlar

Japonya'daki insanlar antik çağlardan beri onsens denen termal kaplıcalarda banyo yapıyorlar. Bunun vücudu mineral bakımından zenginleştirdiğine, kan dolaşımını artırdığına, sağlıklı uykuya neden olduğuna inanılıyor. Japon kadınlar ayrıca en az yarım gün telefonlarını kapalı tutup birkaç saat özgür oluyorlar. Banyoda sık sık kese yapan Japon kadınlar uzun bir süre boyunca kaslarının rahatlaması için ılık suda yatıyor. Banyodan sonra cildinizi vücut yağıyla yağlayın.

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Bu uygulamalar düzenli yapıldığı takdirde lenf akışını iyileştirir, kas spazmlarını rahatlatır ve stresten kurtulmanıza yardımcı olur.

Anti-aging masajı düzenli olarak yaparlar

Japonya'nın en iyi güzellik uzmanlarından biri olan Chizu Saeki, kendinize özel bir masaj yaptırmanızı tavsiye ediyor. Her gün uyguladığınız taktirde cildinizin sıkılaşacağını söyleyen Chizu, bunun kırışıklıklara veda ya da yaşlanmayı erteleyebileceğiniz anlamına geldiğini iddia ediyor.

Tüm egzersizleri 3 kez hafif hareketlerle tekrarlayın:

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Parmaklarınızı dudaklarınızın her iki tarafına yerleştirin. Piyano çalıyormuş gibi cildinize hafifçe vurarak masaj yapın.
Alnınızın ortasına sıkı bir şekilde bastırın ve 3 saniye durun ve parmaklarınızı şakaklarınıza doğru kaydırın.
Bir elinizle alın derinizi hafifçe esnetin, diğer elinizi şakağınızda tutun.
İki elinizi kullanarak alın kaslarını yukarı doğru çekin.
Dudaklarınızın etrafına hafifçe bastırın. Bu egzersizi gerçekleştirmek için yüzük ve orta parmağınızı kullanın - tüm hareketler yukarı ve aşağı şeklinde olmalıdır.
Kulakların arkasındaki alana hafifçe basarak dairesel hareketler yapın.
Görseldeki gibi baş parmaklarınızı kaş bölgenize koyun ve hafifçe bastırın. Gözlerinizin iç köşelerine doğru kaydırın.

Ciltlerini dikkatlice temizler ve nemlendirirler

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Yüzü her akşam temizlemek ve nemlendirmek gerekir. Eğer Japon kadınlar kadar güzel bir cilde sahip olmak istiyorsanız, o zaman şu şekilde yapın: Temizleyiciyi veya kremi ellerinizde ısıtın. Fırça yardımıyla kremi çenenizden kulaklarınıza, burnunuzdan yanaklarınıza, kulaklarınıza ve şakaklarınıza doğru yayın. Tüm bunlar hafif masaj hareketleriyle ve 3 kez yapılmalıdır. Ancak kremi sadece bir kez uygulayın.

Ciltlerine makyajsız gün düzenlerler

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Haftada en az bir kez cildin nefes alması ve dinlenmesi için makyaj yapmazlar. Bu günde sadece temizleyici ve nemlendirici kremler kullanırlar.

Dengeli bir diyete sahipler

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Güzellik içten gelir. İyi hissetmek ve muhteşem görünmek için Japon kadınlarının beslenme sisteminin ana ilkelerine bağlı kalın.

Günde en az 1,5 litre su için. Bir beslenme takvimine göre ilerleyin. Abur cubur tüketmeyin.

Vitamin alın (Ama önce doktora başvurun)

Daha fazla deniz ürünleri ve sebze yiyin

Yeşil çay için

Her türlü havada ciltlerini korurlar

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Cilt beyazlatma için kullandıkları pirinç unu ve sütünden yapılan karışım geçmişte kaldı ama hala buna bağlı kalıyorlar. Japon kadınlar ciltlerini korumak için güneşten uzak duruyorlar. Bu yüzden ultraviyole ışınları genel görünümünüze çok fazla zarar verebileceğinden, yüksek bir güneş koruyucu krem kullanmanızı öneririz. Japon kadınların ciltlerine baktığınızda bunun gerçekten işe yaradığını görebilirsiniz.

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