KADIN

Çinli YouTuber'ın 'yok artık' dedirten değişimi

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
MAKYAJ HABERLERİ  | 08.08.2018 11:02 | Son Güncelleme

Hepimiz biliyoruz ki makyaj, kişinin görünüşünde adeta, 'sihirli bir değnek' gibi. Çinli YouTuber Qi Huahua da, bunun hakkını verenlerden biri. Makyajla değişimini Facebook kanalında yayınlayan Huahua, uyguladığı teknikle yüzünü neredeyse tamamen değiştirdi, izleyenlerin de ağzını açık bıraktı.

Çinli YouTuber'ın 'yok artık' dedirten değişimi

Son dönemde kadınlar arasında oldukça popüler olan 'heykel makyaj' tekniği inanılmaz dönüşümlere sahne oluyor. Çinli YouTuber Qi Huahua da bu tekniği uygulayan kişilerden biri. Videonun sonunda neredeyse tanınmaz hale gelen genç kadın yüzünü neredeyse tamamen değiştirdi.

Makyajında kozmetik hileler, protez bir burun bile kullanan Huahua videonun sonunda aynı kişi olduğunu kanıtlamak için makyajını siliyor.

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1 milyona yakın izlenme alan ve videosu bir anda viral olan kadına binlerce yorum yapıldı.

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Qi'ye yapılan yorumlardan bazıları, ''Erkeklere yeni kız arkadaşlarını ilk buluşmada havuza davet etmelerini öneriyorum'', ''İnanılmaz! İki farklı insan gibi ama videoda tek kişi var'', ''Beraber olduğunuz kadının önce makyajını silin, altından başka bir yüz çıkabilir'', ''Ona çok güzelsin demeden önce iyi düşünün'' şeklindeydi.

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Çin'deki kadınlar son zamanlarda çeşitli sosyal medya platformlarında bir dizi video kliple inanılmaz dönüşümlerini paylaşıyorlar.

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Qi Huahua makyajla değişim heykel makyaj tekniği

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