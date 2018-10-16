Çinlilerin bir bildiği var! 2 dakikada göbek eriten mucize masaj

ESKİ BİR ÇİN MASAJI

Göbek bölgesindeki yağlardan kurtulmak için günde 2 kez bu 2 dakikalık masajı yapmanız gerekiyor. Bölgeyi temizleyen ve yağları eriten iç egzersiz olarak çalışır. Bu masaj, düzenli egzersiz yapan ama yine de göbek yağından kurtulamayan insanlar için harikalar yaratıyor. Tabii ki tek başına egzersiz yeterli değil. Beslenmenize de dikkat etmeniz gerekiyor.

DİKKAT!

Ağır bir yemekten hemen sonra, mesane, böbrek veya safrakesesi taşlarınız varsa, eğer hipertansiyonunuz varsa, hamileysen, bir fıtığı varsa, eğer bağırsak veya mide ülseriniz varsa, rahim, mesane, yumurtalık veya fallop tüpleri iltihabınız varsa bu tekniği uygulamayın.

UYGULAMANIZ GEREKENLER

Bu tekniği günde iki kez yapmanızı öneriyoruz. Düz, sert bir yüzeye sırtüstü uzanın. Ellerinizi sıcak hissedinceye kadar iyice ovalayın. Ellerinizden birini göbek deliğine yerleştirin. Yavaşça göbeğinizin etrafında saat yönünde küçük daireler halinde hafif bir basınçla karnınızı ovalayın ve yavaş yavaş daireleri daha büyük hale getirin. Her daire 1 ila 2 saniye arasında olmalıdır. Karın bölgesinde biriken ısıya odaklanın. İki dakika kadar devam edin - yaklaşık 40-50 daire hareketi yapın. Egzersiz yaparken karnınızı sıcak tutmak önemlidir. Yağın erimesi bu teknikle sunulan tek avantaj değildir. Ayrıca, sindirimi artırır, metabolizmayı hızlandırır ve abdominal organları uyarırken karın bölgesinin kan dolaşımını artırır. Ve en iyi şey, yataktan kalkmak zorunda değilsiniz!