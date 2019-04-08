'Cinsel fonksiyon bozuklukları tedavisinde yanlış ilaçlar öldürebiliyor'

Yanlış ilaç kullanımının zararlarına dikkat çeken Prof. Dr. Usta, "Doğal ekstre sanılarak bilinçsizce kullanılan bu ilaçlar, içeriklerinde gerçekte yer alan ve eş zamanlı kullanımı son derece tehlikeli başka grup ilaçlarla farkına varılmadan alınıyor ve hastaların ölümle sonuçlanabilen ciddi yan etkilerle karşı karşıya kalmasına neden olabiliyor. Tüm bu nedenlerden dolayı, cinsel fonksiyon bozuklukları ve diğer tüm hastalıklarda, hekim kontrolü olmadan, reçetesiz internet üzerinden, sadece tavsiyelerle ilaç kullanımı yapılmamalıdır" dedi.

'PENİS BOYU AMELİYATLARI İÇİN BAŞVURULARIN YÜZDE 95'İ GEREKSİZ'

Cinsel fonksiyon bozukluklarının tedavisinde ele alınması gereken önemli bir diğer konunun ise gereksiz yere yapılan cerrahiler olduğunu ifade eden Prof. Dr. Usta, "Özellikle penis boyunu uzatmaya ve penis kalınlığını artırmaya yönelik bazı gereksiz, daha önemlisi geri dönüşümsüz sonuçlar doğurabilen ameliyatların sayısının son zamanlarda arttığını görüyoruz. İngiltere'de konuyla ilgili yapılan bir çalışmanın sonuçları gerçekten çok çarpıcı. Bu çalışma sonuçlarına göre penis boyunun kısa olduğunu ifade ederek hekime başvuran hastaların yüzde 95'inde aslında penis boyunda kısalık olmadığının, tamamında penis boylarının ortalama normal düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Bu çarpıcı sonuç bize gösteriyor ki, teorik olarak bu hastaların hepsi sadece hastaların isteğine bağlı ameliyat edilmiş olsaydı, yüzde 95'i gereksiz yere ameliyat edilmiş olacaktı. Bundan dolayı, hastalar sadece estetik kaygılarla ya da kulaktan dolma bilgilerle kendilerini gereksiz cerrahilere teslim etmemeli" dedi.