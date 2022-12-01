Cinsel gücü artıran ilaç alıp 11 kez ilişkiye girdiler! Cinsel ilişkinin sonu kötü bitti...

Nijerya'nın Apete bölgesinde inşaat mühendisliği öğrencisi olan Oromidayo ve kız arkadaşı Alamide, sınavların ertelenmesinin ardından birlikte kaldıkları öğrenci yurduna gitti. Çift cinsel ilişkiye girmek istedi ve cinsel gücü artıran bir ilaç kullandı. Aralıksız 11 kez birlikte olan ikilinin bünyesi daha fazla bu duruma dayanamadı. Oromidayo olay yerinde hayatını kaybederken, kız arkadaşı nefes almakta güçlük çektiği için yoğun bakıma kaldırıldı.

Nijerya'da dünya basınında gündem olan bir olay yaşandı. İnşaat mühendisliği bölümünü okuyan Oromidayo, sınavların ertelenmesinin ardından kız arkadaşı Alamide ile cinsel gücü artıran bir ilaç kullanarak 11 kez kesintisiz ilişkiye girdi. Oromidayo vefat ederken kız arkadaşı bitkisel hayata girdi.

CANSIZ BEDENİ ARKADAŞLARI TARAFINDAN BULUNDU

İkilinin uzun süre odalarından çıkmaması üzerine öğrenci arkadaşları odaya girdi. Odada Oromidayo'nun cansız bedeniyle karşılaşan arkadaşları, Alamide'nin yerde yattığını ve nefes almakta güçlük çektiğini belirtti. Olay yerinde korkunç manzarayla karşılaşan görgü tanığı, “Fakültemde dün sınavlara başlayacaktık ama protestolar nedeniyle okul tatil olduğu için kız arkadaşıyla birlikte yurt odalarına dönmüşlerdi. Uzun süre ses gelmeyince meraklanıp odalarına gittim.”

