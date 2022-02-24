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Cinsel hayatınızı bitiriyor! Hayrete düşüren bağırsaklarla seks arasındaki bağlantı çözüldü

24.02.2022 10:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kefir, ayran, yoğurt, turşu, fermente süt, turşu, tereyağı, şarap, keçi sütü, boza, şarap, şalgam gibi probiyotikleri tüketmenin cinsel hayatı inanılmaz şekilde etkilediğini şimdiye kadar çok az kişi biliyordu. Probiyotikler cinsel yaşamı etkiliyor olsa da tek başına yeterli değildir. Cinsel yaşamı daha da mükemmel hale getirmek mevcut bağırsak sağlığınızla bağlantılıdır.

Cinsel hayatınızı bitiriyor! Hayrete düşüren bağırsaklarla seks arasındaki bağlantı çözüldü

Kısaca; probiyotikler bir kişinin cinsel yaşamını iyileştirme potansiyeline sahiptir. Bununla birlikte, cinsel yaşamınızı iyileştirme potansiyelinin yükselmesi ise mevcut bağırsak sağlığı ile bağlantılıdır.

BAĞIRSAK SAĞLIĞI VE SEKS ARASINDAKİ BAĞLANTI NEDİR?

Bağırsak sağlığı denince akla ilk olarak cinsellik gelmez. Bunları öğrendikten sonra öyle olmayacak! Bağırsakta milyarlarca bakteri, arke ve mantar bulunur. Bunlar mikrobiyom olarak bilinir ve sekse olan ilginize ve genel cinsel tatmininize katkıda bulunan her türlü şeyi etkiler.

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Vücuttaki mutluluk hormonu olarak adlandırılan serotoninin yüzde 95’i bağırsaklarda üretilir. Bağırsak sağlığı yetersiz olduğunda, serotonin ve genel mutluluk seviyeleriniz düşebilir.

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Bağırsaktaki bakteriler kontrolden çıkarsa, kan şekeri seviyesi anında düşebilir. Bu, daha fazla ve daha uzun süreli enerji düşüşlerine yol açabilir. Yani, o “seks için çok yorgun” hissi bağırsak sağlığınızla birden fazla şekilde bağlantılı olabilir. Uzmanlar bağırsak sağlığındaki aksilikler genel sağlık üzerinde doğrudan bir etkiye sahip olabilir diyor.

PROBİYOTİKLER CİNSEL HAYATINIZA NASIL YARDIMCI OLABİLİR?

Bağırsak bakteri dengesizliğinin üstesinden probiyotikler sayesinde gelebilirsiniz. Probiyotikler ayrıca gaz, şişkinlik, kabızlık ve ishal gibi akut sindirim koşulları için de yardımcı olabilir. Kefir, ayran, yoğurt, turşu, fermente süt, turşu, tereyağı, şarap, keçi sütü, boza, şarap, şalgam gibi probiyotikleri tüketerek bağırsak sağlığınızı koruyabilirsiniz. Bu sayede cinsel hayatınızı da koruma altına alabilirsiniz.

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Uzmanlar bağırsak ve cinsel sağlık sorunlarının hemen çözülebilecek sorunlar olmadığı yönünde uyarılarda bulunuyor. Bağırsak, sindirim sistemi veya cinsel hayatınızla ilgili sorunlarla karşı karşıya kaldığınızda bilinçsiz ilaç kullanmak yerine en kısa sürede bir doktora başvurunuz.

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