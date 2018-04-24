KADIN

Cinsel içerikli rüyalar mı görüyorsunuz? İşte anlamları…

Gökçe Şanlı Gökçe Şanlı
RÜYA ANALİZLERİ HABERLERİ  | 24.04.2018 00:40 | Son Güncelleme

Her yaşta kişinin hayatının bir döneminde gördüğü ve zaman zaman da suçluluk duygusuyla uyandığı cinsel içerikli rüyalar aslında çok farklı anlamlar taşıyabiliyor.

Cinsel içerikli rüyalar mı görüyorsunuz? İşte anlamları…

Rüyalar kimi zaman bize bilinçaltı düşünceler hakkında bilgi verebilirken kimi zaman da sembolik anlamlar taşır, bazı uzmanlara göre de terapidir. Kadın-erkek, mutlu ya da mutsuz, cinsel hayatı olsun ya da olmasın herkes hayatının bir döneminde cinsel içerikli rüyalar görür. Bu rüyalar eşiniz, sevgiliniz, arkadaşınız veya tanımadığınız birilerle ilgili olabilir.

Uzmanlara göre, cinsel içerikli rüyalar hem kadın hem erkeklerde yaşanabilen, normal olaylardır. Yapılan araştırmalar, erkeklerin %93’ünün, kadınların ise %86’sının daha önce hayatında en az bir kez cinsel içerikli rüya gördüğünü söylüyor.

Sembolik anlam taşır

Bazı uzmanlara göre erotik rüyalar görmek son derece sağlıklı, bazılarına göre ise rüyalar sembolik anlam taşır, bilinçdışımıza itilen bazı şeyleri gözden geçirmemiz gerektiğine işaret eder. Hatta, eski Mısırlılar zamanında rüyaların gerçeküstü bir dünyanın habercileri olduğu düşünülüyordu.

Neden cinsel içerikli rüyalar görürüz?

CİSED Başkanı Cinsel Terapist Dr. Cem Keçe’ye göre, "Rüyalar bilinçdışımıza açılan kapılardır. Bilinçdışı ayıp, günah, yasak tanımaz. Bu nedenle rüyalar kişinin kendi kendine bile itiraf etmediği arzuları barındırır”.

İşte rüyalarınız ve anlamları...

Rüyada patronla/müdürle seks yaptığınızı görmek ondan hoşlandığınız anlamına gelmez. Kendinize güvendiğinizi ve iddialı biri olduğunuzu işaret eder.

Rüyada eski sevgili veya eşle seks yaptığını görmek, duygusal sorunlarınızı çözmeye çalıştığınızı gösterir.

Rüyayı gördüğünüzde başkasıyla beraberseniz ilişkinizin rutinleştiğine işaret edebilir.

Rüya uzmanlarına göre rüyada seks yaptığınız yabancı aslında sizsiniz.

Özellikle cesaret isteyen ve utanmadığınız şeyler yapıyorsanız aslında karşınızdaki kişi gururlandığınız kendinizsiniz.

Aklınızın ucundan bile geçmeyen en yakın arkadaşınızın eşiyle seks yaptığınızı görmek sizi rahatsız edebilir. Ancak bu onu düşündüğünüz anlamına gelmez. Onu düşünmekten sonra eşinizle olan sorunlarınıza işaret eder.

Eşinizin rüyada gördüğünüz kişiden daha özensiz ve ilgisiz olması sizi bu tür bir rüyayı görmeye itebilir.

Rüyanızda kendi cinsinizden biriyle seks yaptığınızı görmek kendi cinsinize ilgim mi var diye düşünmenize neden olabilir.

Aynı cinsle seks genellikle hormonların yüksek olduğu dönemlerde görülür. Hamilelik veya adet döneminde bu tür rüyalar görmeniz mümkündür.

Cinsel rüyalar her zaman cinselliği işaret etmez. Aldığınız bir başarıyla ilgili övgü duymak istediğinizi ve gösterebilir.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cinsel içerikli rüya rüya analizi

En Çok Okunan Haberler

Gamze Özçelik: 'Kapanmam gerektiğini biliyorum'

Gamze Özçelik: 'Kapanmam gerektiğini biliyorum'

Survivor'dan kim elendi? Adem, Sahra ve Mustafa Kemal arasında halk seçimini yaptı

Survivor'dan kim elendi? Adem, Sahra ve Mustafa Kemal arasında halk seçimini yaptı

Aslı Enver’den Murat Boz’dan ayrılığı sonrası ilk paylaşım

Aslı Enver’den Murat Boz’dan ayrılığı sonrası ilk paylaşım

Cinsel içerikli rüyalar mı görüyorsunuz? İşte anlamları…

Cinsel içerikli rüyalar mı görüyorsunuz? İşte anlamları…

Bu gerdek gecesi gelenekleri 'yok artık' dedirtiyor

Bu gerdek gecesi gelenekleri 'yok artık' dedirtiyor

Bunları uygulayın, hayatınız kolaylaşsın

Bunları uygulayın, hayatınız kolaylaşsın

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.