Cinsel içerikli rüyalar mı görüyorsunuz? İşte anlamları…

Rüyalar kimi zaman bize bilinçaltı düşünceler hakkında bilgi verebilirken kimi zaman da sembolik anlamlar taşır, bazı uzmanlara göre de terapidir. Kadın-erkek, mutlu ya da mutsuz, cinsel hayatı olsun ya da olmasın herkes hayatının bir döneminde cinsel içerikli rüyalar görür. Bu rüyalar eşiniz, sevgiliniz, arkadaşınız veya tanımadığınız birilerle ilgili olabilir.
Uzmanlara göre, cinsel içerikli rüyalar hem kadın hem erkeklerde yaşanabilen, normal olaylardır. Yapılan araştırmalar, erkeklerin %93’ünün, kadınların ise %86’sının daha önce hayatında en az bir kez cinsel içerikli rüya gördüğünü söylüyor.
Sembolik anlam taşır
Bazı uzmanlara göre erotik rüyalar görmek son derece sağlıklı, bazılarına göre ise rüyalar sembolik anlam taşır, bilinçdışımıza itilen bazı şeyleri gözden geçirmemiz gerektiğine işaret eder. Hatta, eski Mısırlılar zamanında rüyaların gerçeküstü bir dünyanın habercileri olduğu düşünülüyordu.
Neden cinsel içerikli rüyalar görürüz?
CİSED Başkanı Cinsel Terapist Dr. Cem Keçe’ye göre, "Rüyalar bilinçdışımıza açılan kapılardır. Bilinçdışı ayıp, günah, yasak tanımaz. Bu nedenle rüyalar kişinin kendi kendine bile itiraf etmediği arzuları barındırır”.
İşte rüyalarınız ve anlamları...
Rüyada patronla/müdürle seks yaptığınızı görmek ondan hoşlandığınız anlamına gelmez. Kendinize güvendiğinizi ve iddialı biri olduğunuzu işaret eder.
Rüyada eski sevgili veya eşle seks yaptığını görmek, duygusal sorunlarınızı çözmeye çalıştığınızı gösterir.
Rüyayı gördüğünüzde başkasıyla beraberseniz ilişkinizin rutinleştiğine işaret edebilir.
Rüya uzmanlarına göre rüyada seks yaptığınız yabancı aslında sizsiniz.
Özellikle cesaret isteyen ve utanmadığınız şeyler yapıyorsanız aslında karşınızdaki kişi gururlandığınız kendinizsiniz.
Aklınızın ucundan bile geçmeyen en yakın arkadaşınızın eşiyle seks yaptığınızı görmek sizi rahatsız edebilir. Ancak bu onu düşündüğünüz anlamına gelmez. Onu düşünmekten sonra eşinizle olan sorunlarınıza işaret eder.
Eşinizin rüyada gördüğünüz kişiden daha özensiz ve ilgisiz olması sizi bu tür bir rüyayı görmeye itebilir.
Rüyanızda kendi cinsinizden biriyle seks yaptığınızı görmek kendi cinsinize ilgim mi var diye düşünmenize neden olabilir.
Aynı cinsle seks genellikle hormonların yüksek olduğu dönemlerde görülür. Hamilelik veya adet döneminde bu tür rüyalar görmeniz mümkündür.
Cinsel rüyalar her zaman cinselliği işaret etmez. Aldığınız bir başarıyla ilgili övgü duymak istediğinizi ve gösterebilir.
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