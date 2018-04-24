Cinsel içerikli rüyalar mı görüyorsunuz? İşte anlamları…

Rüyalar kimi zaman bize bilinçaltı düşünceler hakkında bilgi verebilirken kimi zaman da sembolik anlamlar taşır, bazı uzmanlara göre de terapidir. Kadın-erkek, mutlu ya da mutsuz, cinsel hayatı olsun ya da olmasın herkes hayatının bir döneminde cinsel içerikli rüyalar görür. Bu rüyalar eşiniz, sevgiliniz, arkadaşınız veya tanımadığınız birilerle ilgili olabilir.

Uzmanlara göre, cinsel içerikli rüyalar hem kadın hem erkeklerde yaşanabilen, normal olaylardır. Yapılan araştırmalar, erkeklerin %93’ünün, kadınların ise %86’sının daha önce hayatında en az bir kez cinsel içerikli rüya gördüğünü söylüyor.

Sembolik anlam taşır

Bazı uzmanlara göre erotik rüyalar görmek son derece sağlıklı, bazılarına göre ise rüyalar sembolik anlam taşır, bilinçdışımıza itilen bazı şeyleri gözden geçirmemiz gerektiğine işaret eder. Hatta, eski Mısırlılar zamanında rüyaların gerçeküstü bir dünyanın habercileri olduğu düşünülüyordu.

Neden cinsel içerikli rüyalar görürüz?

CİSED Başkanı Cinsel Terapist Dr. Cem Keçe’ye göre, "Rüyalar bilinçdışımıza açılan kapılardır. Bilinçdışı ayıp, günah, yasak tanımaz. Bu nedenle rüyalar kişinin kendi kendine bile itiraf etmediği arzuları barındırır”.