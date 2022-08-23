Cinsel ilişki oyuncakları için erkekleri terk etti! Fitness fenomeni Lisa Del Piero'dan derin göğüs dekolteli poz...

25 yaşındaki fenomen iddialı sosyal medya pozlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Erkek arkadaş istemediğini ve evlilik planının olmadığını ifade eden fenomen, en büyük zevkinin spor yapmak olduğunu belirtmişti. Lisa Del Piero, son zamanlarda dekolteli pozlarıyla da ön plana çıkıyor.

GÖĞÜS DEKOLTELİ POZ VERDİ

Lisa Del Piero'nun göğüs dekolteli pozuna binlerce beğeni geldi.

Sosyal medyada 900 bini aşkın takipçisi bulunuyor.

Cinsel ilişki itirafıyla şaşırtan model, “Mutluluğumu başkasına bağlayamam." demiş ve, "Kendimi çok seviyorum ve yalnız başıma mutlu olabiliyorum. Zamanımın büyük bir bölümünü kendimi dinleyerek ve spor yaparak geçiriyorum. İstediklerimin farkındayım. Kendimin her şeyden önemli olduğunu biliyorum” ifadelerini kullanmıştı.

Erkeklere güvenmediğini söyleyen fenomen, onun yerine cinsel içerikli oyuncakları tercih ettiğini belirtmişti.



