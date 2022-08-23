MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Cinsel ilişki oyuncakları için erkekleri terk etti! Fitness fenomeni Lisa Del Piero'dan derin göğüs dekolteli poz...

Cinsel ilişki oyuncakları için erkekleri terk etti! Fitness fenomeni Lisa Del Piero'dan derin göğüs dekolteli poz...

23.08.2022 20:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Özel hayatından erkekleri çıkaran fitness fenomeni Lisa Del Piero, cinsel ilişki itiraflarıyla duyanları şaşırtmıştı. Erkeklerle mutlu olmadığını söyleyen Lisa Del Piero, cesur pozlarıyla sosyal medyada yoğun ilgi görüyor.

Cinsel ilişki oyuncakları için erkekleri terk etti! Fitness fenomeni Lisa Del Piero'dan derin göğüs dekolteli poz...

25 yaşındaki fenomen iddialı sosyal medya pozlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Erkek arkadaş istemediğini ve evlilik planının olmadığını ifade eden fenomen, en büyük zevkinin spor yapmak olduğunu belirtmişti. Lisa Del Piero, son zamanlarda dekolteli pozlarıyla da ön plana çıkıyor.

GÖĞÜS DEKOLTELİ POZ VERDİ

Lisa Del Piero'nun göğüs dekolteli pozuna binlerce beğeni geldi.

Cinsel ilişki oyuncakları için erkekleri terk etti! Fitness fenomeni Lisa Del Piero'dan derin göğüs dekolteli poz...

Sosyal medyada 900 bini aşkın takipçisi bulunuyor.

Cinsel ilişki oyuncakları için erkekleri terk etti! Fitness fenomeni Lisa Del Piero'dan derin göğüs dekolteli poz...

Cinsel ilişki itirafıyla şaşırtan model, “Mutluluğumu başkasına bağlayamam." demiş ve, "Kendimi çok seviyorum ve yalnız başıma mutlu olabiliyorum. Zamanımın büyük bir bölümünü kendimi dinleyerek ve spor yaparak geçiriyorum. İstediklerimin farkındayım. Kendimin her şeyden önemli olduğunu biliyorum” ifadelerini kullanmıştı.

Cinsel ilişki oyuncakları için erkekleri terk etti! Fitness fenomeni Lisa Del Piero'dan derin göğüs dekolteli poz...

Erkeklere güvenmediğini söyleyen fenomen, onun yerine cinsel içerikli oyuncakları tercih ettiğini belirtmişti.

Cinsel ilişki oyuncakları için erkekleri terk etti! Fitness fenomeni Lisa Del Piero'dan derin göğüs dekolteli poz...

Cinsel ilişki oyuncakları için erkekleri terk etti! Fitness fenomeni Lisa Del Piero'dan derin göğüs dekolteli poz...

Cinsel ilişki oyuncakları için erkekleri terk etti! Fitness fenomeni Lisa Del Piero'dan derin göğüs dekolteli poz...

Cinsel ilişki oyuncakları için erkekleri terk etti! Fitness fenomeni Lisa Del Piero'dan derin göğüs dekolteli poz...

Cinsel ilişki oyuncakları için erkekleri terk etti! Fitness fenomeni Lisa Del Piero'dan derin göğüs dekolteli poz...


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aziz dizisi yayından kaldırıldı! Murat Yıldırım'ın başrolde oynadığı Aziz'in yeni sezonu iptal edildiAziz dizisi yayından kaldırıldı! Murat Yıldırım'ın başrolde oynadığı Aziz'in yeni sezonu iptal edildi
Dizileri Marmaris halkını ayaklandırdı! Jandarmaya şikayet yağıyorDizileri Marmaris halkını ayaklandırdı! Jandarmaya şikayet yağıyor
Anahtar Kelimeler:
fenomen dekolte
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'de 'olağanüstü' toplantı kararı!

AK Parti'de 'olağanüstü' toplantı kararı!

Sıfır araç teklif edildi, yine de kabul etmedi: Değeri 1 milyon

Sıfır araç teklif edildi, yine de kabul etmedi: Değeri 1 milyon

İlyas Salman'ın Civan Canova'nın ardından yaptığı paylaşım tartışma yarattı

İlyas Salman'ın Civan Canova'nın ardından yaptığı paylaşım tartışma yarattı

EYT'de formül belli oldu! Kimler nasıl şartlarla emekli olacak?

EYT'de formül belli oldu! Kimler nasıl şartlarla emekli olacak?

Emekliler dikkat! 10 bin liraya dayandı

Emekliler dikkat! 10 bin liraya dayandı

Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan "Ne renk iç çamaşırı giydin?" sorusuna verdiği yanıtla şaşkına çevirdi

Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan "Ne renk iç çamaşırı giydin?" sorusuna verdiği yanıtla şaşkına çevirdi

İlginizi Çekebilir

Kimsenin aklına işe yarayacağı gelmezdi! Hep çöpe gitti

Kimsenin aklına işe yarayacağı gelmezdi! Hep çöpe gitti

İnatçı göbek yağlarını şıp diye eritmeye başlar

İnatçı göbek yağlarını şıp diye eritmeye başlar

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

''Tek kuruş ödemeden hayatımı yaşıyorum çünkü 'güzelim'!''

''Tek kuruş ödemeden hayatımı yaşıyorum çünkü 'güzelim'!''

Yeşilçam filmi gibi! Görme engelli kız gözleri açılınca...

Yeşilçam filmi gibi! Görme engelli kız gözleri açılınca...

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.