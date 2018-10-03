Cinsel ilişki sırasında acı duymanın birden fazla nedeni olabilir!

Vajinismus yaşayan bir kadın tampon kullanmak ve seks yapmakta zorlanabilir, yanma veya sızlama hissedebilir.

O durumda vajinal kaslar kendiliğinden kasılıyor ve kadınlar bu kasları gevşetemez hale geliyor.

İngiltere'deki Ulusal Sağlık Sistemi, vajinismusu vajinal penetrasyonun bazı türlerine veya her türüne yönelik korkuya bedeninin otomatik tepkisi olarak tanımlıyor.

Pek çoğumuz ilk cinsel ilişkilerdeki beceriksizlik ve acemiliği anlayabiliriz fakat Isley'in durumu, hakkında çok az konuşulan bir sorundan kaynaklanıyordu.

Bugün 30 yaşında olan ve hâlâ vajinismus olan Isley, kendi deneyimlerini anlattığı Skin a Cat adlı bir tiyatro sahneliyor.

Isley Lynn ergenliğindeki ilk cinsel deneyimini hatırladığında bunun başarısız olduğunu hatırlıyor: "Çok üzücüydü. Kırılmıştım. İsteyerek yapmadığım bir şey yüzünden kendimi kusurlu hissediyordum."

"Bedeninizin yaptıklarını her zaman kontrol edemezsiniz. Kendi yaptıklarınıza veya başkalarının yaptıklarına vereceğiniz tepkiyi istediğiniz gibi belirleyemeyebilirsiniz."

Isley "İlk defa tampon kullandığımda 10 yaşındaydım. İşkence gibiydi, sanki orada bir delik yoktu, delik olması gereken yerde bir duvar vardı.

"İlk erkek arkadaşımdan sonra bir şeylerin ciddi bir şekilde yanlış gittiğini anlamıştım."

Bu durum Isley'in ilişkilerine büyük bir duygusal yük getirmiş:

"Partnerlerimin onlara aşık olmadığımı veya fiziksel olarak onları çekici bulmadığımı düşünmelerinden korkuyordum."

Ergenliğinin sonlarına doğru vajinismus tanısı konan oyun yazarı, vajinanın genişliğini yavaşça artıran ve kasları rahatlatmaya çalışan araçlarla tedavi görmüş, fizyoterapiye gitmiş.

Bunların da işe yaramadığını fark eden Isley, uzun vadede mutlu olabilmek için tedavi olma seçeneğinin bulunmadığını anlamış:

"Beni durdurup normalleşmeyi ne kadar istediğimi soran kişi terapistimdi.

"Bu diyalogu oyunun son sahnelerinde de görebilirsiniz. Orada karaktere seks hayatından ne istediği soruluyor ve o da seks hayatında mutlu olmak için herkesinki gibi bir seks hayatı olması gerekmediğini fark ediyor. Hayatta kendi metnini yazıp kendini mutlu eden şey neyse onu yapması gerektiğini anlıyor."