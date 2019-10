Cinsel ilişkiden sonra vajinayı temizleyen sünger tasarlandı

Kadınlar artık cinsel ilişki sonrası vajinal çevrede ve kanalda biriken fazla sıvıları bir sünger yardımıyla temizleyebilecek.

Come & Go şirketi tarafından tasarlanan ve adına 'Come & gone' (geldi gitti) adı verilen sünger, vajinal kanal ve vajina etrafındaki temizliği yerine getiriyor.

Firmanın kurucusu Frances Tang, şirketin web sitesinde nasıl böyle bir şeye karar verdiği anlatıyor: 'Cinsellik sonrası vajinal temizliğin her zaman tam anlamıyla olmadığını düşünüyordum. Ve bunun için tıpkı tampona benzeyen bir sünger fikri aklıma geldi. 10'luk bir paket 10 dolara mal oldu. Ve kadınlardan bunun ezberbozan olduğu hakkında birçok olumlu yorum aldım. Artık sürekli yapışkan hissi içinde olmak, akıntı ve kirlenen çarşaflar olmayacak. İşte size cinsel ilişki sonrası temizlik ritüeli.'

Ürünü firmanın sosyal medya hesabında paylaşan Frances, kadınlardan sık sık 'yatakta akıntı olacak diye sıçramaktan banyoya koşup tuvalet kağıdı kullanmaktan çok yorulmuştum. İlk kullanışımdan sonra, kelimenin tam anlamıyla ne dahi bir fikir olduğunu düşündüm. Tamamen karışıklık yaratmayan, hızlı ve basit' şeklinde yorumlar alıyor.