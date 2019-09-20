Cinsel isteği artırmaya garanti veren ve cinsel isteği öldüren gıdalar

Cinsel arzunun eksikliği çiftler arasında yoğun strese ve endişeye neden olur. Yatak odasındaki sıkıntının nedeni belki de yemek tercihlerinizden kaynaklanıyordur.

BİLİMSEL ÇALIŞMALAR DA DESTEKLİYOR

Yüzyıllar boyunca, iyi bir beslenme sağlıklı libido ile ilişkilendirilmiştir ve son zamanlarda, bilimsel çalışmalar da bunu destekler nitelikte.

Yani beslenmenizi değiştirmek libidonuzu artırabilir ve dayanıklılığı uzatabilir. Örneğin ceviz libidoyu canlandırıyor ve cinsel arzuyu harekete geçiriyorken, aşırı süt ve peynir tüketimi vücudun doğal hormon dengesini bozabilir ve özellikle cinsel tahrikinizle doğrudan karışan östrojen ve testosteronu etkileyebilir.

İşte cinsel isteği artırmaya garanti veren ve cinsel isteği azaltan gıdalar hakkında bilmeniz gerekenler.