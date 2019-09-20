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Cinsel isteği artırmaya garanti veren ve cinsel isteği öldüren gıdalar

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
AŞK - CİNSELLİK HABERLERİ  | 20.09.2019 09:40 | Son Güncelleme

Beslenmenizde değişiklik yapmanın libidonuzu artırabileceğini, zararlı yiyeceklerin tüketiminin ise cinselliği öldürebileceğini biliyor muydunuz?

Cinsel arzunun eksikliği çiftler arasında yoğun strese ve endişeye neden olur. Yatak odasındaki sıkıntının nedeni belki de yemek tercihlerinizden kaynaklanıyordur.

BİLİMSEL ÇALIŞMALAR DA DESTEKLİYOR

Yüzyıllar boyunca, iyi bir beslenme sağlıklı libido ile ilişkilendirilmiştir ve son zamanlarda, bilimsel çalışmalar da bunu destekler nitelikte.

Yani beslenmenizi değiştirmek libidonuzu artırabilir ve dayanıklılığı uzatabilir. Örneğin ceviz libidoyu canlandırıyor ve cinsel arzuyu harekete geçiriyorken, aşırı süt ve peynir tüketimi vücudun doğal hormon dengesini bozabilir ve özellikle cinsel tahrikinizle doğrudan karışan östrojen ve testosteronu etkileyebilir.

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İşte cinsel isteği artırmaya garanti veren ve cinsel isteği azaltan gıdalar hakkında bilmeniz gerekenler.

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cinsel istek arttıran yiyecekler cinsel isteği azaltan yiyecekler

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