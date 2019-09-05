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Uzmanlar açıkladı: İyi bir partneriniz varsa ağrı kesiciye gerek yok

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
AŞK - CİNSELLİK HABERLERİ  | 05.09.2019 14:57 | Son Güncelleme

Avusturya'nın Tirol eyaletindeki bilim insanlarına göre, ağrı kesici almadan önce bir kez daha düşünmeniz gerekiyor. Nedeni ise oldukça ilginç. Çünkü, ağrı kesici ilaç almak yerine sevgiliniz ya da eşinizin gözlerine bakmanız ağrınızdan kurtulmanızı sağlayacak. Romantik bir görüş alışverişi tam olarak ağrı kesici ile aynı etkiler bırakıyor.

Uzmanlar açıkladı: İyi bir partneriniz varsa ağrı kesiciye gerek yok

'İyi bir eş ağrı kesici gibi davranıyor.' Avusturyalı bilim insanları bir süredir yaptıkları çalışmaya dayanarak bunu söylüyorlar. İşte çalışmanın ayrıntıları...

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Araştırmaya katılan bir grup gönüllünün acı verici faaliyetlere verilen tepkileri araştırıldı. Çalışmaya sevgili olan ve evli olan çiftler katıldı.

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Acı verici laboratuar testinde gönüllülerin parmağına on saniye boyunca birkaç kilo ağırlık bastırıldı. Çalışmada, katılımcıların, eşleri odadayken, ağrıya tahhammül edebildikleri gözlendi. Çalışmanın başında yer alan Profesör Stefan Duschek yaptığı açıklamada şöyle konuşuyor: 'Kişinin acıya en yüksek tolerans eşiği eşinin yanında olduğu zamandı. Yapılan teste göre algılanan acıda azalma olduğu ortaya çıktı. Pozitif bir hormon dengesi üretimi ile fiziksel bir reaksiyonun kaygısız, güvenli ve stressiz bir ortama dönüşebileceğini gördük.'

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