KADIN

Cinsel isteksizlik, daha çok kadınlarda görülüyor ama bu soruna çam kabuğu ekstresiyle son verebilirsiniz

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
AŞK - CİNSELLİK HABERLERİ  | 26.06.2019 11:11 | Son Güncelleme

Cinsel Sağlık Enstitüsü Derneği (CİSED) Genel Başkanı ve Psikoterapist Dr. Cem Keçe, cinsel isteksizliğin çiftlerin en önemli sorunlardan biri olduğunu, bunun bir hastalık olmadığını, çoğu zaman tedavi edilebilen bir cinsel işlev bozukluğu olduğunu belirterek cinsel isteksizliğe mercek tuttu.

Cinsel isteksizlik, daha çok kadınlarda görülüyor ama bu soruna çam kabuğu ekstresiyle son verebilirsiniz

Dr. Cem Keçe, 'Cinsel isteksizlik sorununun ortadan kaldırılması hem kişinin kendisinin hem de eşinin mutluluğu ve yaşam kalitesinin artırılması açısından büyük önem taşımaktadır. Ancak bir sonuç olarak ortaya çıkan cinsel isteksizlik sorununun arka planındaki yaşam öyküleri, psikolojik gelişim süreçleri, deneyimler, çatışmalar ve travmalar çok daha derin ve karmaşıktır. Öyle ki cinsel isteksizlik, bu sorunlar açısından buzdağının görünen kısmıdır. Bu nedenle de buzdağının görünen kısmının altında kalan bölümü görebilmek için kadınların ve erkeklerin yaşadıkları cinsel isteksizlik sorununun çözümü çok yönlü bir cinsel terapi sürecini gerektirmektedir. Fizyolojik nedenler için hastanede gerekli muayene ve testler yapılarak tedavi uygulandıktan sonra, psikolojik nedenlerin araştırılması, anlaşılması ve çözüme kavuşturulması için mutlaka bir cinsel terapiste başvurulması gerekmektedir. Bu süreçte eşlerin birbirlerine karşı anlayışlı ve hoşgörülü davranmaları çok önemlidir' dedi.

1

KADINLARIN SAĞLIKLI BİR CİNSEL HAYAT YAŞAMALARI 'DOĞAL' OLARAK MÜMKÜN

Cinsel isteksizliğin terapilerin yanı sıra bitkisel ürünlerle tedavisi edilebileceğine dikkat çeken Keçe, 'Cinsel isteksizlik hali hazırda genellikle psikolojik yollardan tedavi edilmeye çalışılmakta ancak birçok vakada tedavi girişimleri başarısızlıkla sonuçlanmaktadır. Bu nedenle hem erkeklerde hem de kadınlarda cinsel isteği artıran bitkisel ürünlere olan ilgi her geçen gün artmaktadır. Ancak güvenilir olmayan bu tarz ürünler yerine ülkemizde de satışı bulunan ruhsatlı, güvenli ve içeriği sağlam, İyi Üretim Uygulamaları (GMP) sertifikasına sahip patentli gıda takviyeleri tercih edilmelidir' ifadelerini kullandı.

2

DESTEK ÜRÜNLERİ İLGİ GÖRÜYOR

Özellikle kadınlarda cinsel isteği arttıran destek ürünlerinin son yıllarda çok ilgi gördüğünden bahseden Keçe, 'İçeriğinde L-Arjinin HCL, L-sitrulin, Rosvita, Pycnogenol (Fransız sahil çamı kabuk extresi) gibi bitkinin kabuğundan elde edilen özüt gibi maddeler barındıran ve kadınların sağlıklı bir cinsel hayat yaşamalarına tamamen doğal yollardan yardımcı olan ürünler kullanıldığında, cinsel istekte ve cinsel uyarılmada belirgin bir artış görülmektedir. Bu ürünler vücutta nitrik oksit salınımını arttırarak etki göstermekte ve herhangi bir hormon seviyesine etkide bulunmamaktadır' şeklinde konuştu.

iStock-1002405296

  • Tabii bu ürünler kullanılmadan önce mutlaka doktora danışılmalıdır.

Kaynak: İHA

120 ülke katıldı! Dünyanın gözü orada120 ülke katıldı! Dünyanın gözü orada
İşte yatak odasını etkileyen en önemli sorunİşte yatak odasını etkileyen en önemli sorun
Cinsel problemler diyabete mi neden oluyor?Cinsel problemler diyabete mi neden oluyor?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cinsel isteksizlik sorunu cinsel isteksizlik sahil çamı özütü

En Çok Okunan Haberler

Ünlü çiftin mutlu günü

Ünlü çiftin mutlu günü

Her Yerde Sen dizisinde olay banyo sahnesi! Yarı çıplak görünce...

Her Yerde Sen dizisinde olay banyo sahnesi! Yarı çıplak görünce...

Bol bol tüketiyoruz ama limonata içmek bakın neye neden oluyor?

Bol bol tüketiyoruz ama limonata içmek bakın neye neden oluyor?

Kadınlar günde 10 bardak su içmeli, sık sık duş alınmalı

Kadınlar günde 10 bardak su içmeli, sık sık duş alınmalı

Ömürlerini buna harcıyorlar! En büyük korkuları ise...

Ömürlerini buna harcıyorlar! En büyük korkuları ise...

Diyet yaparken karbonhidratlar kesilmeli mi?

Diyet yaparken karbonhidratlar kesilmeli mi?

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Cinsel ilişki sırasında veya sonrasında ağlıyor musunuz? İşte nedeni

Cinsel ilişki sırasında veya sonrasında ağlıyor musunuz? İşte nedeni

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Erkeklerin yüzde 70'inde bu problem var!

Erkeklerin yüzde 70'inde bu problem var!

Oral seks hastalıklara davetiye çıkarıyor!

Oral seks hastalıklara davetiye çıkarıyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Libidonun bir numaralı katili belli oldu! İşte yatak odasını en çok etkileyen sorun

İşte yatak odasını etkileyen en önemli sorun

Çözülmeyen cinsel problemler diyabete mi neden oluyor?

Cinsel problemler diyabete mi neden oluyor?

'Hep aynı insanlar beni mi buluyor?' serzenişi doğru çıktı

'Hep aynı insanlar beni mi buluyor? sözü doğru çıktı

40 yıllık evliliğini kutlayan terapist, her çiftin bilmesi gereken gerçekleri paylaştı

40 yıllık evlilik! Her çiftin bilmesi gereken basit gerçekler

Aşının cinsel yolla bulaşan hastalıklardaki önemi

Yılda 100 milyondan fazla insan karşılaşıyor! Cinsel yolla bulaşan hastalıklara dikkat!

Şaşırtan anket! İnsanlar kulaklık takıp cinsel ilişkiye giriyor

Şaşırtan anket! İnsanlar kulaklık takıp cinsel ilişkiye giriyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.