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Cinsel isteksizlik problemini sadece kadın değil erkek de yaşıyor!

Yrd. Doç. Dr. Burcu Çetinkaya Yrd. Doç. Dr. Burcu Çetinkaya
AŞK - CİNSELLİK HABERLERİ  | Son Güncelleme

Cinsellik insanlığın en temel dürtülerinden biridir. Cinselliğini yaşayamayan ve doyuma ulaşamayan bireyler ilişkilerine dair birçok sorun yaşayabilir. Kadın Hastalıkları, Doğum ve Cinsel Terapi Danışmanı Op. Dr. Burcu Çetinkaya, cinsel isteksizliğin birçok sebebi olacağının altını çizerek, konuyla ilgili doğru bilinen yanlışları ve aklımıza takılan tüm soruları bizler için paylaştı.

Cinsel isteksizlik problemini sadece kadın değil erkek de yaşıyor!

Unutulmamalıdır ki, cinsel isteksizlik tedavi edilebilir bir problemdir. Fakat burada önemli olan tedavi süresince birbirlerine karşı sabırlı olmalarıdır. Tedavinin amacı eşler arasındaki bozulan iletişimin sağlanması ve cinsel uyumun inşa edilmesidir.

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EŞLER ARASINDAKİ CİNSEL UYUMSUZLUK DA İSTEKSİZLİĞİN BİR NEDENİ OLABİLİR

Kadın ve erkeklerin sağlık bir cinsel hayat sürmelerine engel olabilen ve zaman zaman her bireyde görülebilen bu sorun psikolojik, kültürel, sosyal ve çoğu zaman tıbbi durumlara bağlı olarak ortaya çıkabilir.

Cinsellikle ilgili korku ve kaygılar, cinsel birleşme sırasında ağrı veya acı, sertleşme güçlüğü, erken boşalma ya da boşalmada güçlük, kadınlarda orgazm sorunları bu duruma yol açabilir. Eşler arasındaki cinsel uyumsuzluk da isteksizliğe neden olabilir.

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Bilinenin aksine cinsel isteksizlik her zaman kadına ait bir sorun değildir. Erkeklerde de yüksek bir oranda olabilen isteksizlik, uzun süre ilişkiye girmeyen çiftlerde, ileri dönemler için boşanmalara varan sorunlara sebebiyet verebilir. Bu açıdan çok ciddiye alınması gereken bir sorun olan cinsel isteksizliğe kavgalar, eşe duyulan öfke ve çiftlerin kendini değersiz hissetmesi gibi nedenlerden ileri gelebileceği de unutulmamalı.

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TIBBİ SEBEPLERİ DE OLABİLİR

Ancak cinsel isteksizliğin tıbbi sebepleri de olabilir. Antidepresanlar, hormonal dengesizlikler, kalp, karaciğer ya da böbrek hastalıkları ile menopoz bunlardan bazılarıdır. Bu noktada konusunda uzman bir hekime başvurmalı veya cinsel terapist ve psikologlardan destek alınmalı.

Cinsel isteğin olmaması sonucu cinsel ilişki sıklığında azalma olması, yorgunluk ve depresif duyguların çoğalması gibi belirtileri izlenebildiği bu durumda yeterli cinsel uyarı olmasına rağmen cinsel etkinlikte bulunma isteğinin az veya hiç olmaması sizi tedavi konusunda harekete geçirmelidir.

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Cinsel isteksizliğin tedavisi altta yatan nedenlere bağlı olarak psikolojik ve ilaç tedavisi ile gerçekleştirilebilir. Eğer altta yatan sebepler psikolojikse cinsel terapi, aile terapisi veya bedensel egzersizlerle tedavi edilebilir. Tıbbi ise de hekiminiz tarafından ilaç veya diğer tedavi yöntemleri başlanması da önerilebilir.

Kadın Hastalıkları, Doğum ve Cinsel Terapi Danışmanı
Op. Dr. Burcu Çetinkaya

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