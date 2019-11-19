Cinsel isteksizlik problemini sadece kadın değil erkek de yaşıyor!

Unutulmamalıdır ki, cinsel isteksizlik tedavi edilebilir bir problemdir. Fakat burada önemli olan tedavi süresince birbirlerine karşı sabırlı olmalarıdır. Tedavinin amacı eşler arasındaki bozulan iletişimin sağlanması ve cinsel uyumun inşa edilmesidir.

EŞLER ARASINDAKİ CİNSEL UYUMSUZLUK DA İSTEKSİZLİĞİN BİR NEDENİ OLABİLİR

Kadın ve erkeklerin sağlık bir cinsel hayat sürmelerine engel olabilen ve zaman zaman her bireyde görülebilen bu sorun psikolojik, kültürel, sosyal ve çoğu zaman tıbbi durumlara bağlı olarak ortaya çıkabilir.

Cinsellikle ilgili korku ve kaygılar, cinsel birleşme sırasında ağrı veya acı, sertleşme güçlüğü, erken boşalma ya da boşalmada güçlük, kadınlarda orgazm sorunları bu duruma yol açabilir. Eşler arasındaki cinsel uyumsuzluk da isteksizliğe neden olabilir.

Bilinenin aksine cinsel isteksizlik her zaman kadına ait bir sorun değildir. Erkeklerde de yüksek bir oranda olabilen isteksizlik, uzun süre ilişkiye girmeyen çiftlerde, ileri dönemler için boşanmalara varan sorunlara sebebiyet verebilir. Bu açıdan çok ciddiye alınması gereken bir sorun olan cinsel isteksizliğe kavgalar, eşe duyulan öfke ve çiftlerin kendini değersiz hissetmesi gibi nedenlerden ileri gelebileceği de unutulmamalı.