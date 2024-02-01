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Cinsel istismar girişiminde bulunduğu çocuğun cinsel organını ısırarak koparmıştı! İstenen ceza belli oldu

01.02.2024 11:35 | Son Güncelleme:
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Ankara’da Evren Demirci (43), evinin bodrumuna indirip cinsel istismar girişiminde bulunduğu 8 yaşındaki H.A.'nın cinsel organını ısırarak kopardı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli Demirci, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Demirci hakkında 111 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İşte iğrenç olayın detayları...

Cinsel istismar girişiminde bulunduğu çocuğun cinsel organını ısırarak koparmıştı! İstenen ceza belli oldu

Ankara’nın Sincan ilçesinde 10 Ağustos 2023 günü sokakta oynayan yaşları 8 ile 10 arasında değişen dört erkek çocuğun yanına gelen aynı mahallede oturan Evren Demirci (43), çocuklardan "Beni bodruma indirin” diyerek yardım istedi. Çocukların kömürlüğe inmesi için yardım ettiği Demirci, daha sonra kapıyı kapatıp, çocukların pantolonunu indirmeye çalıştı. Çocuklar kömürlükten kaçarken, ayağı demire takılan 8 yaşındaki H.A.’yı yakalayan Demirci, küçük çocuğun cinsel organını ısırarak kopardı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli Demirci, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

111 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, şüpheli Demirci hakkında ‘basit cinsel istismar, nitelikli yaralama, nitelikli kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından 111 yıla kadar hapis talebiyle hazırlanan iddianameyi Ankara Batı 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ne sevk etti.

Mahkemenin kabul ettiği iddianamede, küçük çocuğun yaşamını tehlikeye sokacak, basit tıbbi müdahale ile giderilmeyecek şekilde yaralandığının belirlendiği anlatıldı. İddianamede, ‘Cezai ehliyeti tam olduğu belirlenen şüphelinin izah edildiği şekilde üzerine atılı suçları işlediği anlaşıldı" ifadelerine yer verildi.

“ÇOCUĞU MAHVETMİŞ”

Mustafa Keskinkaya adlı vatandaş, çocuğun cinsel organını ısıran şahsı sürekli gördüğünü ifade ederek, “Olayın nasıl olduğunu görmedim. Adamın böyle yapacağını hiç düşünmüyordum. İçeriye girmiş, çocuğu kömürlüğe çekmiş, öyle dediler. Çocuğu mahvetmiş. Komşuların dediğine göre kömürlükte ısırmış, cinsel organını koparmış” dedi.

Üvey baba Ünal Demir, “Çocuğun parçasını hastane personeline teslim ettik. Çocuk 48 saat ameliyat geçirdi, 46 gün hastanede yattı. Şu an organı komple bitti. Bundan üç sene önce de başka bir kız çocuğunun kulağını ısırdığını söylüyorlar” diye konuştu.

“ÇOCUĞUMUN AYAĞINDAN TUTUYOR ÇEKİYOR, GIRTLAĞINDAN SIKIYOR”

Küçük çocuğun annesi Munira Beşir ise, “Benim karşımdaki komşu çocuğumu çağırmış, ’Bana yardım edin’ demiş. Benim çocuğumun ayağından tutuyor çekiyor. Gırtlağından sıkıyor. Çocuğuma ’Kim yaptı sana bunu?’ dedim, ‘Kör adam yaptı’ dedi” ifadelerini kullandı.

İHABu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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