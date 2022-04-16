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  4. Cinsel organından çıktı: Tam 80 cm! Nedeni 'pes' dedirtti

Cinsel organından çıktı: Tam 80 cm! Nedeni 'pes' dedirtti

16.04.2022 09:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın dört bir yanında herkesi şaşkına uğratan birbirinden ilginç haberler gelmeye devam ediyor. Bu sefer Endonezya’da yaşanan bir olay pes dedirtti. 34 yaşındaki Endonezyalı adam, mastürbasyon yaparken 80 cm uzunluğundaki teli penisine soktuktan sonra mesanesine sıkıştı. Acile koşan adam, 'cinsel zevk ve tatmin' için düzenli olarak kulaklık kablosunu cinsel organına soktuğunu itiraf etti.

Cinsel organından çıktı: Tam 80 cm! Nedeni 'pes' dedirtti

Endonezya’nın Surbaya kentinde yaşanan ilginç olayda 34 yaşındaki adamın cinsel organından 80 cm’lik tel çıktı. Mastürbasyon yaparken teli idrar yolundan iterek cinsel organına soktuğunu itiraf eden adam telin orada sıkışması sonucu acile koştu.

A

HAFTADA 5 KEZ!

Kendisini tedavi eden cerrahlara, 'cinsel zevk ve tatmin' için teli penisine soktuğunu söyledi. Ve haftada beş defaya kadar mastürbasyon tekniğini kullandığını itiraf etti.

B

3 mm genişliğinde yuvarlak tel içeride kıvrıldığı için iç organlarına zarar vermedi. Doktorlar forseps kullanarak cerrahi müdahaleye gerek kalmadan teli çıkardı.

Mastürbasyon yaparken yoğun bakımlık oldu!Mastürbasyon yaparken yoğun bakımlık oldu!


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