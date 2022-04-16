Cinsel organından çıktı: Tam 80 cm! Nedeni 'pes' dedirtti

Endonezya’nın Surbaya kentinde yaşanan ilginç olayda 34 yaşındaki adamın cinsel organından 80 cm’lik tel çıktı. Mastürbasyon yaparken teli idrar yolundan iterek cinsel organına soktuğunu itiraf eden adam telin orada sıkışması sonucu acile koştu.

HAFTADA 5 KEZ!

Kendisini tedavi eden cerrahlara, 'cinsel zevk ve tatmin' için teli penisine soktuğunu söyledi. Ve haftada beş defaya kadar mastürbasyon tekniğini kullandığını itiraf etti.

3 mm genişliğinde yuvarlak tel içeride kıvrıldığı için iç organlarına zarar vermedi. Doktorlar forseps kullanarak cerrahi müdahaleye gerek kalmadan teli çıkardı.



