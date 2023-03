Cinsel performansı üç katına çıkartıyor! Erken boşalmayı önlüyor

Erkeklerin cinsellik üzerine yaşadıkları birçok problem bulunuyor. Yaş, stres, zararlı alışkanlıklar, çeşitli hastalıklar ve bilinçsiz ilaç kullanımı cinsel yaşamın zarar görmesine neden olabiliyor. Cinsellikle ilgili sorunları çözmek için ilaç kullanılsa da kullanılan ilaç yan etki yaratabiliyor. Trends in Urology & Men's Health'te yayınlanan yeni bir bilimsel inceleme, erkeklerin Viagra gibi erektil disfonksiyon ilaçları kullanmadan seks sırasında daha uzun süre dayanmasına yardımcı olabilecek farklı teknikleri inceledi.

ERKEN BOŞALMANIN NEDENLERİ

Birleşik Krallık'taki Anglia Ruskin Üniversitesi'nden yapılan inceleme, seks sırasında erken boşalmadan muzdarip olan erkekler üzerinde çalıştı. İncelemeye göre erken boşalma, psikolojik sıkıntı, zayıf benlik saygısı, kaygı, azalmış libido ve zayıf kişilerarası ilişkiler gibi bazı zararlı sağlık koşullarıyla ilişkilendirilmiştir.

ARAŞTIRMADA BİNLERCE KİŞİ İNCELENDİ

Anglia Ruskin Üniversitesi'nde halk sağlığı profesörü ve incelemenin kıdemli yazarı Lee Smith, "Erkeklerin yatak odasında daha uzun süre dayanmalarına yardımcı olacak stratejiler, eşleriyle ilişkilerini ve özgüvenlerini geliştirmeye yardımcı olabilir" dedi. Araştırmacılar, biri 18 ila 45 yaşları arasındaki erkekleri içeren 3.485 erkeği içeren 54 çalışmayı analiz etti. Aktif erkek grubu, çalışmanın sonunda sadece 50 saniye süren aktif olmayan erkeklerle karşılaştırıldığında, seks sırasında ortalama 39 saniyeden 30 dakikanın üzerine çıktı.

YAPTIKLARI YOGA SAYESİNDE DAYANIKLILIK SÜRELERİ 3 KAT ARTTI

Yazarların incelediği başka bir çalışmada 26 erkek 12 hafta yoga yaptı ve seks sırasında geçirdikleri süre üç kattan fazla arttı - ortalama 26 saniyeden neredeyse bir buçuk dakikaya. Araştırma ayrıca pelvik taban egzersizlerinin erkeklerin yatakta daha uzun süre dayanmasına yardımcı olabileceğini öne sürdü, ancak bu egzersizlerin aynı çalışmalarda da kullanılan elektrik stimülasyonundan etkisini değerlendirmeleri onlar için zordu.

DURAKLAT-SIKIŞTIR TEKNİĞİ DE İŞE YARADI

31 erkekle yapılan bir çalışma, "duraklat-sıkıştır" olarak adlandırılan bir teknik için olumlu bulgular gösterdi - erkeklerin seks sırasında durakladıkları ve istediklerinden önce boşalmalarını durdurmak için penislerinin başını sıktıkları - bu da erkeklerin ortalama bir süre dayanmasını sağladı.

"BU ALANDA DAHA FAZLA ARAŞTIRMAYA İHTİYACIMIZ VAR"

Genel olarak, yazarlar, fiziksel aktivitenin erkeklerin cinsel performansını iyileştirmeye yardımcı olmak için potansiyel bir terapi olabileceği sonucuna vardılar.

Smith, "Bu kanıt, az sayıda erkeği içeren çalışmalara dayanıyor ve bu alanda daha fazla araştırmaya ihtiyacımız var, ancak fiziksel aktivite gibi yaklaşımlar tüm erkeklere yardımcı olabilir" dedi. "Bu sadece erken boşalma teşhisi konan erkekler için değil."

DAHA İYİ YATAK PERFORMANSI İÇİN YAŞAM ALIŞKANLIKLARI DEĞİŞTİRİLEBİLİR

"Çoğu erkek, bir noktada istedikleri kadar iyi performans göstermemiş olabilir ve daha uzun süre dayanmaya yardımcı olmak için yaşam tarzı değişikliklerinden ve tekniklerinden yararlanabilir." İnceleme ayrıca bir ginseng berry özütünün performansı artırabileceğini buldu, ancak kanıtlar zayıftı ve bulguları doğrulamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç var.

SIK SIK MEYDANA GELMİYORSA ENDİŞELENMEYİN

Erken boşalma, sık sık meydana gelmiyorsa endişe edilecek bir durum değildir - yaklaşık her üç kişiden biri bunu bir zamanlar yaşadığını söylüyor. Ancak, her zaman veya neredeyse her zaman penetrasyondan sonraki bir ila üç dakika içinde boşalırlarsa, boşalmayı tamamen veya neredeyse her zaman erteleyemezlerse veya kendilerini sıkıntılı ve hüsrana uğramış hissederlerse ve bu nedenle cinsel yakınlıktan kaçınırlarsa, bir kişiye bu durum teşhisi konulabilir.