Cinsel saldırı, gasp, şantaj... Antalya'daki iğrenç olayda gözaltılar var

Antalya'da emlakçılık yapan M.E.U.'nun, alacaklısı olduğu S.G.'nin yanında çalışan Y.B. adlı kadın, 4 Ocak günü telefonla arayarak daire almak istediğini söyledi. M.E.U., iki dairenin satışı konusunda Y.B. ile anlaştı. Satış işlemlerini konuşmak için kahve daveti üzerine kadının evine giden M.E.U., eve girdiğinde yan odada kar maskeli bir erkek olduğunu gördü. Kar maskeli kişinin "Bayan ne derse onu yap, yoksa zarar görürsün" dediği M.E.U., silah mekanizması sesi üzerine korkarak koltuğa oturdu. Bu sırada M.E.U.'nun yanına gelen Y.B., gömleğini çıkardığı emlakçıya cinsel saldırıda bulundu. Y.B.'nin "Elimizde görüntülerin var, bize para vereceksin. Artık gidebilirsin" demesi üzerine dışarı çıkan M.E.U., kendi evine gitti.

Bu olaydan iki gün sonra M.E.U.'yu telefonla arayan bir kişi, "Ben Y.'nin ağabeyiyim, kardeşime tacizde bulunmuşsun. Bunun cezası ağır olur, bedelini ödeyeceksin. Bize daire veya para vereceksin" diyerek telefonu kapattı. Aynı gün emlakçıyı telefondan arayan bir kişi, satışa çıkardığı daireyi görmek istediğini söyledi. Daireyi göstermek için giden M.E.U., iki erkekle birlikte girişte bulunan dairenin önüne geldiklerinde, Y.B. ile birlikte iki erkeğin daha kendilerini beklediğini gördü. Daireye giren şüpheliler, darp ettikleri M.E.U.'nun üzerindeki parayı aldıktan sonra “Biz gidene kadar buradan çıkma. Bunun bedelini ödeyeceksin" diyerek gitti.