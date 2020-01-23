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Cinsel saldırı, gasp, şantaj... Antalya'daki iğrenç olayda gözaltılar var

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2020 15:15 | Son Güncelleme

Antalya'da cinsel saldırıda bulunduğu emlakçı M.E.U.'ya, görüntülerinin elinde olduğunu söyleyerek şantaj yapan Y.B. adlı kadın ile dövüp parasını gasp eden 5 kişi, polis tarafından yakalandı.

Antalya'da emlakçılık yapan M.E.U.'nun, alacaklısı olduğu S.G.'nin yanında çalışan Y.B. adlı kadın, 4 Ocak günü telefonla arayarak daire almak istediğini söyledi. M.E.U., iki dairenin satışı konusunda Y.B. ile anlaştı. Satış işlemlerini konuşmak için kahve daveti üzerine kadının evine giden M.E.U., eve girdiğinde yan odada kar maskeli bir erkek olduğunu gördü. Kar maskeli kişinin "Bayan ne derse onu yap, yoksa zarar görürsün" dediği M.E.U., silah mekanizması sesi üzerine korkarak koltuğa oturdu. Bu sırada M.E.U.'nun yanına gelen Y.B., gömleğini çıkardığı emlakçıya cinsel saldırıda bulundu. Y.B.'nin "Elimizde görüntülerin var, bize para vereceksin. Artık gidebilirsin" demesi üzerine dışarı çıkan M.E.U., kendi evine gitti.

Bu olaydan iki gün sonra M.E.U.'yu telefonla arayan bir kişi, "Ben Y.'nin ağabeyiyim, kardeşime tacizde bulunmuşsun. Bunun cezası ağır olur, bedelini ödeyeceksin. Bize daire veya para vereceksin" diyerek telefonu kapattı. Aynı gün emlakçıyı telefondan arayan bir kişi, satışa çıkardığı daireyi görmek istediğini söyledi. Daireyi göstermek için giden M.E.U., iki erkekle birlikte girişte bulunan dairenin önüne geldiklerinde, Y.B. ile birlikte iki erkeğin daha kendilerini beklediğini gördü. Daireye giren şüpheliler, darp ettikleri M.E.U.'nun üzerindeki parayı aldıktan sonra “Biz gidene kadar buradan çıkma. Bunun bedelini ödeyeceksin" diyerek gitti.

6 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Bu olay sonrası Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği'ne başvuran M.E.U., şüpheliler hakkında şikayetçi oldu. Şikayet üzerine çalışma başlatan Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüpheliler Y.B., S.G., S.A., H.D., F.Ç. ve U.Ç.'yi dün gözaltına aldı. İfadelerinin ardından 'Yağma, Cinsel Saldırı ve Şantaj' suçlarından haklarında gerekli işlem yapılan 6 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi. Y.B.'nin adliyeye kucağında çocuğuyla gittiği görüldü.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Antalya cinsel saldırı şantaj gasp

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