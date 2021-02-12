Cinsel sorunlar akupunktur ile tedavi ediliyor! Vücuttaki noktalar iğnelerle uyarılarak...

Akupunktur, insan vücudunda fonksiyonları akupunkturist tarafından bilinen, anatomik olarak tarif edilebilen, elektriksel potansiyel açısından da diğer çıplak deri alanlarına göre farklılık gösteren belirli noktalara iğne batırılarak uygulanan bir tedavi yöntemidir.

İnsan beyninde stresle mücadele eden ve organ fonksiyonlarını da yöneten limbik sistemin düzenlenmesini sağlayarak etki yaratır. Uzun yıllardır kullanılan bir tedavi yöntemi olmakla birlikte, etki mekanizmasıyla ilgili bilimsel çalışmalar yakın zamanda ortaya çıkmıştır. O yüzden son zamanlarda üniversitelerde birimlere kurulmaya, akupunktur uygulamaları daha geniş kitleler tarafından kullanılmaya başlanmıştır.

Akupunkturun stresi, gerginliği ve kaygıyı hafifletmeye yardımcı olduğu iyi biliniyor (ve üreme bozukluklarını tedavi ettiği ve doğurganlığa yardımcı olduğu bilinmektedir).

CİNSEL TERAPİSTTEN YARDIM ALINMALI

Cinsel sorunların tedavisinde akupunktur uygulanmaktadır. Ancak öncelikle söylemek gerekir ki, bu tedavide mutlaka bir cinsel terapistin yardımı gereklidir.