Cinsel sorunlar akupunktur ile tedavi ediliyor! Vücuttaki noktalar iğnelerle uyarılarak...

Akupunktur, insan vücudunda fonksiyonları akupunkturist tarafından bilinen, anatomik olarak tarif edilebilen, elektriksel potansiyel açısından da diğer çıplak deri alanlarına göre farklılık gösteren belirli noktalara iğne batırılarak uygulanan bir tedavi yöntemidir.
İnsan beyninde stresle mücadele eden ve organ fonksiyonlarını da yöneten limbik sistemin düzenlenmesini sağlayarak etki yaratır. Uzun yıllardır kullanılan bir tedavi yöntemi olmakla birlikte, etki mekanizmasıyla ilgili bilimsel çalışmalar yakın zamanda ortaya çıkmıştır. O yüzden son zamanlarda üniversitelerde birimlere kurulmaya, akupunktur uygulamaları daha geniş kitleler tarafından kullanılmaya başlanmıştır.
Akupunkturun stresi, gerginliği ve kaygıyı hafifletmeye yardımcı olduğu iyi biliniyor (ve üreme bozukluklarını tedavi ettiği ve doğurganlığa yardımcı olduğu bilinmektedir).
Cinsel sorunların tedavisinde akupunktur uygulanmaktadır. Ancak öncelikle söylemek gerekir ki, bu tedavide mutlaka bir cinsel terapistin yardımı gereklidir.
Cinsel sorun olarak en yaygın görülen problemler; kadında vajinismus, erkekte sertleşme problemleridir. Cinsel isteksizlik de bu problemlerden bir tanesidir.
Vajinismus, kadının geçmişindeki korkulardan üreyen bir tablodur ve mutlaka bir cinsel terapistin kontrolünde akupunktur uygulanması gerekir. Sertleşme problemi için de aynı şeyi söylemek gerekir.
Cinsel isteksizlik ise, günümüzde çoğunlukla kronik stresle ortaya çıkan bir tablodur. Gündelik yaşamın getirdiği stres ve monotonlaşma isteksizliğe neden olabilir. Bu isteksizliğin giderilmesinde limbik sistem önemli bir yer tutar. Akupunktur da limbik sistemi etkileyerek tedavi üreten bir yöntemdir.
Akupunktur uzmanı Dr. Jill Blakeway, akupunkturun üreme organlarını ve cinsel dürtüyü etkileyen diğer organları çevreleyen yollar boyunca dolaşımı teşvik ettiğini açıklıyor ve 'orgazmı etkileyen dolaşım sorunu genellikle tedaviye üç ila dört seans içinde yanıt verir' diyor.
Dr. Blakeway, 'Hem stresle hem de durgun enerjiyle uğraşmak seksten zevk alma yeteneğinizi zayıflatabilir' diyor ve ekliyor: 'Dengeyi sağlamak, rahatlamak ve stresi azaltmak için akupunktur ve Çin tıbbını kullanmak, düşük cinsel dürtüyü artırmanın harika bir yoludur.'
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