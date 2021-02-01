KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. AŞK - CİNSELLİK
  4. Orgazm olamamak, vajinusmus gibi cinsel sorunlar hipnozla gideriliyor! 2 saat boyunca...

Orgazm olamamak, vajinusmus gibi cinsel sorunlar hipnozla gideriliyor! 2 saat boyunca...

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 01.02.2021 07:41 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afrodizyak etkili beslenme, cinsel gücü artıran ilaçlar ve terapi sertleşme bozukluğu, orgazm olamama ve erken boşalma gibi cinsel işlev bozuklukları için en iyi bilinen ilaçlardan bazıları. Ancak kulağa biraz saçma gelse de aslında işe yarayabilecek başka bir yöntem daha var: Cinsel hipnoz. Gelin cinsel sorunlarda hipnozun yeri nedir, bakalım.

Hipnoz günümüzde cinsel sorunlar için süper yaygın bir tedavi yöntemi olmayabilir, ancak hipnoz birkaç yıldır çeşitli cinsel işlev bozukluklarını tedavi etmek için kullanılıyor.

Düşük libido, orgazm olamama, erektil disfonksiyon, erken boşalma, vajinismus, ağrılı ilişki, seks veya cinsellikle ilgili utanç gibi sorunlar cinsel hipnozla da tedavi edilebilir.

KİMLER YARARLANABİLİR?

Cinsel işlev bozukluğu yaşıyorsanız, ilk adımınız hipnoz uzmanı değil, tıp doktoru olmalıdır. Neden? Çünkü cinsel işlev bozukluğu, altta yatan bir fiziksel durumun belirtisi olabilir.

Kalp hastalığı, yüksek kolestorol, metabolik sendrom, endometriozis ve pelvik inflamatuar hastalık gibi. Bununla birlikte, doktorunuz semptomlarınızın arkasında yatan bir sağlık sorununun olduğunu fark etse bile, iyileşme planınıza bir hipnoz uzmanı eklemeye karar verebilirsiniz.

Çünkü, cinselliğin acı verici olacağına veya ereksiyon olamayacağınıza inanıyor veya korkuyorsanız, bir hipnoz uzmanı, bilinçaltının bu düşünce kalıplarının zihinde yeniden çerçevelendirerek gelecekteki zevke müdahale etmesini engellemek için yeniden yapılandırılmasına yardımcı olabilir.

Screenshot_5

CİNSEL HİPNOZ NASIL YAPILIYOR?

Hipnozcunun izlediği kesin yol, spesifik işlev bozukluğuna bağlı olarak değişecektir. Ancak eylem planı genellikle aynı genel formatı izler. Önce, seksin neye benzemesi gerektiği konusunda bir eğitimle başlanır. Örneğin, seks hayatınız pornoda gördüklerinize benzemediği için endişeleniyorsanız, ihtiyacınız olan şey hipnoz değil, pornonun eğitici olmadığı hakkında bir eğitim verilir.

Sonra, hipnoz uzmanı sizinle tam hedeflerinizin ne olduğu hakkında konuşacak. Ayrıca tetikleyici olabilecek kelimeleri veya temaları belirlemek için geçmişte travma yaşandıysa bunun hakkında sorular soracaktır. Son olarak, seansın hipnoz kısmına geçeceksiniz.

Çoğu hipnoz seansı, vücudunuzu aşağıya doğru düzenlemeye yardımcı olan gevşeme ve nefes alma egzersizleriyle başlar.

CİNSEL HİPNOZ KAÇ SAAT SÜRÜYOR?

Ardından, hipnoz uzmanı sizi hipnotik bir duruma yönlendirecektir. Bu, sözlü talimat ve nefes alma tekniklerinin bir kombinasyonunu kullanarak sizi trans benzeri bir duruma yönlendirmesini içerir.

Cinsel hipnozda, uyarılma ve cinsel temalarla uğraşılıyor. Trans benzeri duruma geldiğinizde, hipnoz uzmanı bilinçaltınızın 'sınırlayıcı' olan kısmını belirlemenize yardımcı olacak ve ardından onu yeniden programlamanıza yardımcı olması için sesli talimatlar kullanacaktır.

Bazen 2 saatlik bir seans, diğer zamanlarda birkaç saatlik seans sürebilir.

Mutlu bir evlilik için cinsel yaşam nasıl olmalı? Seksi sıkıcı olmaktan kurtaran altın değerinde ipuçları (Videolu)Mutlu bir evlilik için cinsel yaşam nasıl olmalı? Seksi sıkıcı olmaktan kurtaran altın değerinde ipuçları (Videolu)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERPanik anları!Panik anları!
Cinsel fantezi kurmamak sebeplerinden sadece biri! Tedavisi erotik fıkralarla...Cinsel fantezi kurmamak sebeplerinden sadece biri! Tedavisi erotik fıkralarla...
Argan yağının saça faydalarıArgan yağının saça faydaları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Yumurtlamadan önceki üç gün içinde seks yapılması...

Yumurtlamadan önceki üç gün içinde seks yapılması...

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Hazineyi gözümüzü bile kırpmadan çöpe atıyormuşuz!

Hazineyi gözümüzü bile kırpmadan çöpe atıyormuşuz!

Prezervatifin yırtılması ve vajina içerisinde kalması...

Prezervatifin yırtılması ve vajina içerisinde kalması...

Bu işi iyi biliyor! Sırlarını açığa çıkardık

Bu işi iyi biliyor! Sırlarını açığa çıkardık

Diğer Haberler

Mutlu bir evlilik için cinsel yaşam nasıl olmalı? Seksi sıkıcı olmaktan kurtaran altın değerinde ipuçları (Videolu)

Seksi sıkıcı olmaktan kurtaran altın değerinde ipuçları

Cinsel isteksizlik nedir? Cinsel isteksizliğin tedavisi nasıl? (videolu anlatım)

Cinsel fantezi kurmamak sebeplerinden sadece biri! Tedavisi erotik fıkralarla...

Kadınlarda orgazm bozukluğu nedir? Orgazm bozukluğu nasıl tedavi edilir?

Kadınlarda orgazm bozukluğu nedir? Orgazm bozukluğu nasıl tedavi edilir?

Cinsel terapiyle sorunlar bakın nasıl gideriliyor! Ev ödevinde mastürbasyon ve...

Sorun böyle gideriliyor! Ev ödevinde mastürbasyon ve...

Otoseksüel nedir? Mastürbasyon yapmayı tercih ederken...

Ünlü isim açıkladı! Mastürbasyon yapmayı tercih ederken...

Bu uyarı işaretlerine dikkat! Aldatıldığınızı anlamanın yolları

Bu uyarı işaretlerine dikkat! Aldatılıyor olabilirsiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.