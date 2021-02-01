Orgazm olamamak, vajinusmus gibi cinsel sorunlar hipnozla gideriliyor! 2 saat boyunca...

Çünkü, cinselliğin acı verici olacağına veya ereksiyon olamayacağınıza inanıyor veya korkuyorsanız, bir hipnoz uzmanı, bilinçaltının bu düşünce kalıplarının zihinde yeniden çerçevelendirerek gelecekteki zevke müdahale etmesini engellemek için yeniden yapılandırılmasına yardımcı olabilir.

Kalp hastalığı, yüksek kolestorol, metabolik sendrom, endometriozis ve pelvik inflamatuar hastalık gibi. Bununla birlikte, doktorunuz semptomlarınızın arkasında yatan bir sağlık sorununun olduğunu fark etse bile, iyileşme planınıza bir hipnoz uzmanı eklemeye karar verebilirsiniz.

Cinsel işlev bozukluğu yaşıyorsanız, ilk adımınız hipnoz uzmanı değil, tıp doktoru olmalıdır. Neden? Çünkü cinsel işlev bozukluğu, altta yatan bir fiziksel durumun belirtisi olabilir.

Düşük libido, orgazm olamama, erektil disfonksiyon, erken boşalma, vajinismus, ağrılı ilişki, seks veya cinsellikle ilgili utanç gibi sorunlar cinsel hipnozla da tedavi edilebilir.

Hipnoz günümüzde cinsel sorunlar için süper yaygın bir tedavi yöntemi olmayabilir, ancak hipnoz birkaç yıldır çeşitli cinsel işlev bozukluklarını tedavi etmek için kullanılıyor.

CİNSEL HİPNOZ NASIL YAPILIYOR?

Hipnozcunun izlediği kesin yol, spesifik işlev bozukluğuna bağlı olarak değişecektir. Ancak eylem planı genellikle aynı genel formatı izler. Önce, seksin neye benzemesi gerektiği konusunda bir eğitimle başlanır. Örneğin, seks hayatınız pornoda gördüklerinize benzemediği için endişeleniyorsanız, ihtiyacınız olan şey hipnoz değil, pornonun eğitici olmadığı hakkında bir eğitim verilir.

Sonra, hipnoz uzmanı sizinle tam hedeflerinizin ne olduğu hakkında konuşacak. Ayrıca tetikleyici olabilecek kelimeleri veya temaları belirlemek için geçmişte travma yaşandıysa bunun hakkında sorular soracaktır. Son olarak, seansın hipnoz kısmına geçeceksiniz.

Çoğu hipnoz seansı, vücudunuzu aşağıya doğru düzenlemeye yardımcı olan gevşeme ve nefes alma egzersizleriyle başlar.

CİNSEL HİPNOZ KAÇ SAAT SÜRÜYOR?

Ardından, hipnoz uzmanı sizi hipnotik bir duruma yönlendirecektir. Bu, sözlü talimat ve nefes alma tekniklerinin bir kombinasyonunu kullanarak sizi trans benzeri bir duruma yönlendirmesini içerir.

Cinsel hipnozda, uyarılma ve cinsel temalarla uğraşılıyor. Trans benzeri duruma geldiğinizde, hipnoz uzmanı bilinçaltınızın 'sınırlayıcı' olan kısmını belirlemenize yardımcı olacak ve ardından onu yeniden programlamanıza yardımcı olması için sesli talimatlar kullanacaktır.

Bazen 2 saatlik bir seans, diğer zamanlarda birkaç saatlik seans sürebilir.



