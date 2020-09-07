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Cinsellikle ilgili korkularınızı yenmek için... Erken davranmazsanız sonuç kötü olabilir!

SAĞLIK HABERLERİ  | 07.09.2020 13:43 | Son Güncelleme

Cinsellik yaşamın ayrılmaz bir parçasıdır. Ancak cinsellikle ilgili edinilen yanlış bilgiler, bilgisizlik, cinsellikle ilgili yaşanan travmalar ve sağlık problemleri kişilerde cinsellikle ilgili kaygı ve korkuların oluşmasına sebep olabilir. Bu korkuların önüne nasıl geçebiliriz? Bunun için öncelikle ne tür bir korkunuz olduğunu bilmek önemli...

Cinsellikle ilgili korkularınızı yenmek için... Erken davranmazsanız sonuç kötü olabilir!

Cinsellik, fiziksel sorunlarla toplumsal inanışların bir araya gelmesiyle kaygı duyulan bir duruma dönüşebilir. Eğer yaşanan kaygı ve korku ikili ilişkilerinizi etkilemeye başlıyorsa cinsellikle ilgili bir fobi oluşmuş olabilir. Korkmayın! Her sorunun olduğu gibi cinsellikle ilgili kaygı ve korkuların da tedavisi mümkün.

EROTOFOBİ (CİNSELLİK KORKUSU) VE TEDAVİSİ

Erotofobi, cinsel içerikli her türlü konuşma ve davranıştan korkma halidir. Nedeni, cinsellik konularının konuşulmasının ayıp olduğu algısıyla büyümek ve ya cinsellik konuşulduğunda kişinin uyarılmasıdır. Bu kişiler cinsellik konuları açıldığında aşırı tepki verebilirler. Tedavisi için alanında uzman bir cinsel terapist, psikolog yada psikiyatristlerden destek alınmalı. Bu korku genelde psikoterapi ile tedavi edilir. Aslında erotofobi birazdan sayacağımız diğer cinsellikle ilgili korku ve kaygıları da altında barındırır.

VAJİNİSMUS VE TEDAVİSİ

Vajinismus, cinsel birleşme sırasında vajinada meydana gelen ani kasılmalar nedeniyle bacaklarda kapanma, itme sonucu cinsel birleşmenin gerçeklememesidir. Nedenleri arasında ilk gece korkusu, evlilik öncesi cinsel birleşmenin yanlış olduğu bilgisi, fiziksel sorunlar, cinsellikle ilgili eksik ya da yanlış bilgilendirme en başta gelir. Tedavi sürecinde birkaç yöntemle sorunun çözümü mümkün. Bunlar;

  • Vajinal egzersiz

  • Cinsellik konusunda kadının eğitilmesi

  • Cinsel terapi ya da psiko-terapötik uygulamalar

  • İlaç kullanımı

GENOFOBİ VE TEDAVİSİ

Genofobi, cinsel ilişkiye karşı duyulan korkudur. Bu korkuya sahip kişiler genelde ilişkilerinde cinselliğin ileri aşamasına geçmekten büyük bir kaygı duyarlar. Fiziksel ya da psikolojik sebeplerden kaynaklanabilir. Vajinusmus, sertleşme bozukluğu, cinsel istismar gibi ağır travmalar genelde bu korkuyu tetikler. Fiziksel bir sorun varsa bunun kaynağı hekim tarafından bulunur ve uygun yöntemle tedavi edilir. Ancak buna ek olarak cinsel terapi ve ya psikoterapide uygulanabilir.

ANDROFOBİ VE TEDAVİSİ

Androfobi, anormal seviyede erkeklerden korkma durumudur. Bu durum sadece kadınlarda değil, erkeklerde de ortaya çıkabilir. Nedenleri arasında psikolojik taciz, baba ile kötü ilişki, kültürel faktörler ön plandadır. Genelde erkeklerle ilgili yaşanan travmatik durumlar bu kaygı durumunu tetikler. Tedavide psikoterapi, davranış terapisi, ilaçla tedavi (anksiyete giderici vb. ilaçlar) gibi hastanın durumuna göre çeşitli yöntemler uygulanır.

PARAFOBİ (CİNSEL SAPKINLIK KORKUSU) VE TEDAVİSİ

Parafobi, bazı kişilerde kendinin bazılarında ise başkalarının sapkınlaşmasından korkma halidir. Parafili (cinsel sapkınlık) olma ya da parafili insanlarla birlikte olma korkusu da diyebiliriz. Bu kişiler cinsel normların önerdiği şekilde cinsel hayatlarını yaşayabilirler. Ancak sapkın olma korkusu sebebiyle yeni cinsel deneyim yaşamaya korkarlar. Tedavisinde genellikle davranış ve psikoterapi yöntemleri uygulanır.

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