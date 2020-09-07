Cinsellikle ilgili korkularınızı yenmek için... Erken davranmazsanız sonuç kötü olabilir!

Cinsellik, fiziksel sorunlarla toplumsal inanışların bir araya gelmesiyle kaygı duyulan bir duruma dönüşebilir. Eğer yaşanan kaygı ve korku ikili ilişkilerinizi etkilemeye başlıyorsa cinsellikle ilgili bir fobi oluşmuş olabilir. Korkmayın! Her sorunun olduğu gibi cinsellikle ilgili kaygı ve korkuların da tedavisi mümkün.

EROTOFOBİ (CİNSELLİK KORKUSU) VE TEDAVİSİ

Erotofobi, cinsel içerikli her türlü konuşma ve davranıştan korkma halidir. Nedeni, cinsellik konularının konuşulmasının ayıp olduğu algısıyla büyümek ve ya cinsellik konuşulduğunda kişinin uyarılmasıdır. Bu kişiler cinsellik konuları açıldığında aşırı tepki verebilirler. Tedavisi için alanında uzman bir cinsel terapist, psikolog yada psikiyatristlerden destek alınmalı. Bu korku genelde psikoterapi ile tedavi edilir. Aslında erotofobi birazdan sayacağımız diğer cinsellikle ilgili korku ve kaygıları da altında barındırır.

VAJİNİSMUS VE TEDAVİSİ

Vajinismus, cinsel birleşme sırasında vajinada meydana gelen ani kasılmalar nedeniyle bacaklarda kapanma, itme sonucu cinsel birleşmenin gerçeklememesidir. Nedenleri arasında ilk gece korkusu, evlilik öncesi cinsel birleşmenin yanlış olduğu bilgisi, fiziksel sorunlar, cinsellikle ilgili eksik ya da yanlış bilgilendirme en başta gelir. Tedavi sürecinde birkaç yöntemle sorunun çözümü mümkün. Bunlar;