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    4. Cinsiyet açıklama partisinden sonra sosyal medyanın yeni trendi: "Bu bebeğin babası kim?" Pastadan çıkan renkle babayı ilan etti

    Cinsiyet açıklama partisinden sonra sosyal medyanın yeni trendi: "Bu bebeğin babası kim?" Pastadan çıkan renkle babayı ilan etti

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    27.06.2024 13:38
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    Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü kısa sürede kullanıcılar arasında popüler oldu. Milyonlarca izlenmeye ulaşan görüntülerde bir kadın renkli tişörtler giydirdiği erkeklerin arasından bebeğinin babasının kimliğini pastayla açıkladı. Sosyal medyadaki "Bu bebeğin babası kim?" akımı gündem oldu.

    Cinsiyet açıklama partisinden sonra sosyal medyanın yeni trendi: "Bu bebeğin babası kim?" Pastadan çıkan renkle babayı ilan etti

    TikTok'ta 'tiagodionisio' kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir adamın gönderisi kullanıcılar arasında ilgi çekti. Bir pastanın başına geçen bir kadın ve 5 erkek "Bu bebeğin babası kim?" notunu eklediği paylaşımıyla kullanıcıların eleştiri oklarının hedefi oldu. Pastadan çıkan duman rengiyle aynı tişörtü giyen erkek bebeğin babası olarak ilan edildi.

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    Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü görüntülere tepki gösterdi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Umarım DNA testi yaptırıp çocuğun babasını bulmuştur" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Umarım kurgudur" yorumunu ekledi.

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