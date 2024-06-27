Cinsiyet açıklama partisinden sonra sosyal medyanın yeni trendi: "Bu bebeğin babası kim?" Pastadan çıkan renkle babayı ilan etti

TikTok'ta 'tiagodionisio' kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir adamın gönderisi kullanıcılar arasında ilgi çekti. Bir pastanın başına geçen bir kadın ve 5 erkek "Bu bebeğin babası kim?" notunu eklediği paylaşımıyla kullanıcıların eleştiri oklarının hedefi oldu. Pastadan çıkan duman rengiyle aynı tişörtü giyen erkek bebeğin babası olarak ilan edildi.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü görüntülere tepki gösterdi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Umarım DNA testi yaptırıp çocuğun babasını bulmuştur" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Umarım kurgudur" yorumunu ekledi.







