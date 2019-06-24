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Cip çarpamasıyla ölen anne- kız, gözyaşlarıyla uğurlandı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.06.2019 14:51 | Son Güncelleme

ORDU'nun Fatsa ilçesinde, yolun karşısına geçerken cipin çarpması sonucu hayatını kaybeden Saniye Tezin (42) ile kızı Nisa Nur Tezin (7), gözyaşları arasında toprağa verildi.

Cip çarpamasıyla ölen anne- kız, gözyaşlarıyla uğurlandı

Ferudun ALTUNTAŞ/FATSA (Ordu), (DHA)- ORDU'nun Fatsa ilçesinde, yolun karşısına geçerken cipin çarpması sonucu hayatını kaybeden Saniye Tezin (42) ile kızı Nisa Nur Tezin (7), gözyaşları arasında toprağa verildi.
Kaza, gece saatlerinde Fatsa ilçesi, Kurtuluş Mahallesi mevkii, Samsun-Ordu karayolunda meydana geldi. Ömer Y. yönetimindeki 55 FF 223 plakalı cip, yolun karşısına geçmeye çalışan Saniye ve kızı Nisa Nur Tezin'e çarptı. Kazada, çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan anne ve kızı, ağır yaralanırken, çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalede bulunulan yaralılar, ambulansla Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan anne Saniye ile kızı Nisa Nur Tezin, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Sürücü Ömer Y. polis ekiplerince gözaltına alındı.
ANNE İLE KIZINA HÜZÜNLÜ UĞURLAMA
Kazada hayatını kaybeden anne ve kızı için ilçenin Şerefiye Mahallesi'ndeki Orta Büyük Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Burada eşini ve kızını kaybeden Erol Tezin, taziyelerle teselli bulmaya çalıştı. Anne ve kızı, öğlen vakti kılınan cenaze namazının ardından, Çatalpınar ilçesine bağlı Ortaköy Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

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Cip çarpamasıyla ölen anne- kız, gözyaşlarıyla uğurlandıCip çarpamasıyla ölen anne- kız, gözyaşlarıyla uğurlandıCip çarpamasıyla ölen anne- kız, gözyaşlarıyla uğurlandı

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