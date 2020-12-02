Çıplak çizme tanıtımı! Khloe Kardashian ablasının izinden gidiyor

Kardashian kardeşlerden Kim korse, Kylie makyaj ürünüyle adından söz ettirdi ve zenginleştikçe zenginleştiler. Hal böyle olunca sanırız tüm kardeşler güzellik ve moda endüstrisine atılacağa benziyor.

Son olarak Khole Kardashian da bu sektöre atıldı ve ayakkabı koleksiyonuna satışa sundu. Tanıtımı ise bir çift saten çizme ile yapan Kardashian tamamen çıplaktı.

Söz konusu çizmeler markanın Instagram hesabından yapıldı ve 'beklediğiniz ayakkabı koleksiyonu. Daha fazla boyut. Daha fazla genişlik.' şeklinde sunuldu.

