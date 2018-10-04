Çıplak işkencenin ardından korkunç gerçek ortaya çıktı!

İngiltere'nin Lancashire bölgesinde yaşanan olay tartışma yarattı.

Paul Ponting isimli iş insanı, 2014'te Ormskirk'te evine gelen polis tarafından gözaltına alındı. 48 yaşındaki adama önce biber gazı sıkıldı. Ardından darp edilerek zorla polis aracına bindirildi. Polisin sert müdahalesine Ponting'in çocukları da şahit oldu.

Kodese atılan adam önce çırılçıplak soyuldu, ardından da darp edildi. İş insanının suçsuz olduğu günler sonra ortaya çıktı. Adamı haksız yere darp eden polisler hakkında soruşturma açıldı.

Polis merkezi haksız yere darp edilen adama 35 bin sterlin ödeme yapmak zorunda kaldı.

