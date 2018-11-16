Çipras: Türk Akımı'nın Yunanistan'dan geçmesi için Brüksel'de aktif çalışma yürütüyoruz

Sputnik'in haberine göre Balkan ülkeleri liderlerinin katıldığı 3. Selanik Zirvesi'nde konuşan Çipras, Yunanistan'ın enerji stratejisini anlattı.

Çipras, "Şu anda East-Med boru hattının bir kolunun Balkanlara uzatma olasılığı araştırılıyor. Ayrıca Brüksel'de Türk Akımı'nın Yunanistan topraklarından geçmesi için aktif olarak çalışma yürütüyoruz" dedi.

'GÜNEY GAZ KORİDORU YUNANİSTAN İÇİN ÖNCELİKLİ ÖNEME SAHİP'

Trans-Adriyatik Boru Hattı'nın (TAP) da dahil olduğu Güney Gaz Koridoru'nun Yunanistan için öncelikli öneme sahip olduğunu ve AB'nin enerji stratejisinde yer aldığını belirten Çipras, "Batı Balkan ülkelerine gaz sevkiyatı için TAP'ın Yunanistan-Bulgaristan interkonnektör hattının yanı sıra Yunanistan-Makedonya hattına bağlanması planlanıyor" ifadelerini kullandı.

Tamamlandığında 1.100 kilometre uzunluğunda olacak Türk Akımı boru hattının 937 kilometrelik kısmı denizden geçecek.

Türk Akımı, her biri 15.75 milyar metreküp doğalgaz kapasiteli olan 2 ayrı hattan oluşacak.

Bu hatların biri Türk pazarının ihtiyaçlarına, diğeriyse Avrupalı tüketicilerin kullanımına ayrılacak.

Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, Türk Akımı'nın her iki hattına da Ocak 2020'de doğalgaz pompalanabileceğini söylemişti.

