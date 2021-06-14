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Çirkin sosyal medya paylaşımları ile ilgili il sağlık müdürlüğünden suç duyurusu

14.06.2021 15:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, sosyal medyada tepkilere neden olan paylaşımla ilgili açıklamada bulundu. Açıklamada, "Başhekimimizi itibarsızlaştırmayı amaçlayan, haksız isnat ve iftaralar içeren sahte sosyal medya paylaşımları hakkında da hukuki süreç başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Çirkin sosyal medya paylaşımları ile ilgili il sağlık müdürlüğünden suç duyurusu

112 Avrupa Komuta Kontrol Merkezi Başhekimi Dr. Adil Yetiş Sarıhasanoğlu’na ait olduğu belirtilen paylaşım sosyal medyada tepkilere neden oldu. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nden tepkileri çeken paylaşımla ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Bir süredir bazı sosyal medya platformlarında isimsiz ve sahte hesaplar üzerinden müdürlüğümüz ve personellerini hedef alan sistematik saldırı şeklinde paylaşımlar yapılmıştır. Yapılan gerçekdışı paylaşımlara karşı şikayetimiz üzerine, Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde soruşturma başlatılmış ve anılan hesaplar hakkında erişimin engellenmesi kararı alınmıştır. Yapılan sosyal medya paylaşımları kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.

Açıklamanın devamında, "Bugün ulusal basında ve bazı internet sitelerinde İstanbul 112 Avrupa Komuta Kontrol Merkezi Başhekimi Dr. Adil Yetiş Sarıhasanoğlu tarafından paylaşılmış gibi gösterilen ve toplum nezdinde Başhekimimizi itibarsızlaştırmayı amaçlayan, haksız isnat ve iftaralar içeren sahte sosyal medya paylaşımları hakkında da hukuki süreç başlatılmıştır. Basında yer alan bu paylaşımlar yukarıda söz edilen ve hakkında erişimin engellenmesi kararı verilen sahte paylaşımlardır. Kamuoyunu yanıltmaya yönelik maksatlı yapılan bu haberlerin kaynağı ile ilgili müdürlüğümüzce inceleme başlatılmış olup kamuya hizmet için canla başla çalışmaya devam edeceğimizi bildiririz" ifadeleri yer aldı.

DHA

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