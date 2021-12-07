Cisimle başından yaralayıp tabancayla vurdular! Sokak ortasında korkunç olay

Olay, gece saatlerinde merkez Seyhan ilçesi İsmetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Sokak ortasında iki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Tabanca ve av tüfeğinin de kullanıldığı kavgada Mehmet G., bacağından tabanca ile vuruldu, Müslüm A. ise başına bir cisimle vurularak darbedildi.

OTOMOBİLLE KAÇTILAR

Olayın ardından yaralama olayına karıştıkları öne sürülen Deniz U. ve Mehmet A., otomobile binerek kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Hastaneye kaldırılan iki yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Şüphelileri yakalamak için harekete geçen polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

DHA

