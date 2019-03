Citroen Cenevre Otomobil Fuarı'nda dikkati çekti

Marka her yıl yeni bir model tanıtımı yaparak 2023 yılına kadar ürün gamının yüzde 80’inin ve 2025 yılına kadar yüzde 100’ünün elektrikli versiyonlara sahip olmasını hedefliyor. Ürün gamını yenilemeye devam eden ve iki yıldan daha kısa bir sürede 6 yeni model tanıtımı yapan Citroen, ayrıca C1, C3, C3 Aircross Compact SUV, C4 Cactus Hatchback ve Grand C4 SpaceTourer olmak üzere küçükten büyüğe güncel ürün gamının tamamını Cenevre’de sergiliyor.

Type A, Traction ve 2CV olmak üzere marka tarihi için büyük öneme sahip efsaneleri sergileyen Citroen, standında Ami One Concept ve SpaceTourer The Citroenist Concept olmak üzere iki yenilikçi konsept otomobilin dünya tanıtımını da gerçekleştirdi.Citroen standında yer alan Yeni C5 Aircross SUV’un şarj edilebilir hibrit türevi olan C5 Aircross SUV Plug-in Hybrid Concept ise otomotiv sektöründe yaşanan enerji geçişine cevap niteliğini taşıyor. Citroen’in ilk şarj edilebilir hibrit modeli 2020 yılında yollara çıkacak.

Citroen, Cenevre Otomobil Fuarı’nda şehir içi ulaşımına alternatif bir çözüm olarak geliştirdiği Ami One adında iki kişilik konsept otomobilin dünya tanıtımını gerçekleştirdi. Citroen, Ami One Concept'i toplu taşıma araçlarına (otobüs, tramvay, metro) ve bisiklet, motosiklet ve scooter gibi iki tekerlekli diğer bireysel ulaşım araçlarına alternatif olarak tasarladı.Sadece 2,5 metre uzunluğa, 1,5 metre genişliğe ve 1,5 metre yüksekliğe sahip oldukça kompakt bir araç olan iki kişilik Ami One Concept, güven veren sağlam duruşlu gövdesiyle şehir içinde atak bir ulaşım imkanı sunuyor.

Avrupa karavan pazarındaki ikinciliğini 2018 yılında koruyan Citroen, üst üste 4 yıldır diğer otomobil üreticilerinden daha fazla büyüme kaydetti. Avrupa’da segmentinde yüzde 10’un üzerinde pazar payına sahip olan Citroen’in bu başarısında mükemmel bir altyapı sunan SpaceTourer’in payı büyük oldu. SpaceTourer Citroenist Concept, ürettiği çözümlerle mobil yaşamı teşvik eden ve insanları kaçamak yapmaya yönlendiren asırlık markanın bu alandaki başarısını gözler önüne sererken, Citroen’in motokaravan pazarındaki dinamik ve güçlü konumunu da sembolize ediyor.