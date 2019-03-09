Citroen Cenevre Otomobil Fuarı'nda dikkati çekti

İSTANBUL (AA) - Ürünlerinde özgün tasarımla teknolojiyi mükemmel bir şekilde harmanlayan Citroen 100. yılını kutluyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Citroen, 1919 yılından bu yana otomobil kullanıcılarının gönüllerinde taht kuran devrim niteliğinde ve yenilikçi otomobillere hayat veriyor. Ürünlerinde özgün tasarımla gelişmiş teknolojiyi harmanlayan ve kuruluşunun 100. yılını kutlayan marka, 2019 Cenevre Otomobil Fuarı’nda dikkati çekiyor.

Type A, Traction ve 2CV olmak üzere marka tarihi için büyük öneme sahip efsaneleri sergileyen Citroen, standında Ami One Concept ve SpaceTourer The Citroenist Concept olmak üzere iki yenilikçi konsept otomobilin dünya tanıtımını da gerçekleştirdi.Citroen standında yer alan Yeni C5 Aircross SUV’un şarj edilebilir hibrit türevi olan C5 Aircross SUV Plug-in Hybrid Concept ise otomotiv sektöründe yaşanan enerji geçişine cevap niteliğini taşıyor. Citroen’in ilk şarj edilebilir hibrit modeli 2020 yılında yollara çıkacak.

Marka her yıl yeni bir model tanıtımı yaparak 2023 yılına kadar ürün gamının yüzde 80’inin ve 2025 yılına kadar yüzde 100’ünün elektrikli versiyonlara sahip olmasını hedefliyor. Ürün gamını yenilemeye devam eden ve iki yıldan daha kısa bir sürede 6 yeni model tanıtımı yapan Citroen, ayrıca C1, C3, C3 Aircross Compact SUV, C4 Cactus Hatchback ve Grand C4 SpaceTourer olmak üzere küçükten büyüğe güncel ürün gamının tamamını Cenevre’de sergiliyor.