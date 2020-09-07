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Çizilen bardak ve tabakları kurtarmak çok kolay! Bu muhteşem karışım sayesinde...

Göksi Beköz Göksi Beköz
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Bulaşık makinesi bize zamandan kazandıran ve su tasarrufu sağlayan harika bir icat. "Ah, bir de bardaklarımı, tabaklarımı çizmese..." dediğinizi duyar gibiyiz. Size iyi bir haberimiz var; çizilen bardak ve tabaklarınızı kurtarmak aslında çok kolay. En fazla yarım saatinizi ayırarak özenle koruduğunuz cam ve porselen eşyalarınızı kolayca eski pürüzsüzlüğüne ve parlaklığına kavuşturabilirsiniz.

Çizilen bardak ve tabakları kurtarmak çok kolay! Bu muhteşem karışım sayesinde...

Biliyoruz, beklentiniz özellikle cam, porselen gibi tabak ve bardaklarınızın bulaşık makinesinden pırıl pırıl ve pürüzsüz şekilde çıkması... Ne var ki makinenin tuz ve parlatıcı ayarlarının yanlış olması, hepsi bir arada tabletler yüzünden tuz ve parlatıcı kullanımının bırakılması, deterjan haznesine gereğinden fazla toz deterjan koyulması ve su sertlik oranı gibi etmenler yüzünden tabak ve bardaklarınız zamanla çizilip matlaşır.

Onları çizik ve mat halde gördüğünüz an içinizden hepsini atıp yenisini almak gelir, çünkü iç sesiniz çoktan konuşmaya başlamıştır bile: "Bunların sofraya konacak halleri mi kalmış, çöp oldu gitti hepsi!"

Bu elbette ki moral bozucu, ama üzülmeyin! Bu sorunu çözüp kafanızın içindeki o cümleyi "Çizildiyse çizildi... Yöntemini biliyorum, düzelir." cümlesiyle değiştirecek çok pratik bir formülümüz var.

KARBONAT, SİRKE VE LİMON MUCİZESİYLE TABAKLAR İLK GÜNKÜ GİBİ...

Cam malzemelerden başlayalım... Öncelikle çizilen cam bardak ve tabaklarınızı geniş bir tencereye koyun. Bir paket karbonatı üzerlerinde iyice gezdirin. Bir çay bardağı parlatıcı, bir su bardağı sirke ve yarım çay bardağı limon tuzu ekleyin. Sirke, tercihinize göre elma, üzüm veya beyaz sirke olabilir. Son olarak tencereyi eşyalarınızın boyunu geçecek şekilde kaynamış suyla doldurun. Yarım saat bu şekilde bekletin. Bekletmek istemezseniz ve bardak/tabaklarınız ince değilse 5 dakika kaynatabilirsiniz. Su soğuyunca eşyalarınızı çıkarıp akan suda durulayın. Nasıl yenilendiklerine şaşıracaksınız.

Bu arada, işiniz bitince karbonatı sirkeli suyunuzu sakın dökmeyin. Huni yardımıyla boş sprey şişesine doldurun. İşte size duşakabin, musluk, lavabo temizliğinde kulanabileceğiniz harika bir temizlik malzemesi!

"Benim bu yöntem için vaktim yok, daha da pratik bir öneriniz yok mu?" diyenleriniz varsa, mikrofiber bezin üzerine karbonat, sirke ve biraz parlatıcı döküp ovma ve durulama işlemiyle de bardak ve tabaklarınızı eski güzelliğine kavuşturmanız mümkün.

Çizilen porselen tabaklarınızı nasıl kurtaracağınıza gelince... Bunun için limon ve karbonata ihtiyacınız var. Porselen tabağınızın içine karbonatı yayın. Limonu ikiye bölün ve yarım limonun iç tarafını tabağın her tarafında dolaştırarak karbonatı temizleyin. Hepsi bu!

Haydi siz de ilk fırsatta deneyin. Bu basit yöntemlerle tabak ve bardaklarınızın nasıl yeniden pırıl pırıl olduğunu görünce şunu diyeceğinize eminiz: "İyi ki atmamışım!"

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