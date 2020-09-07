Çizilen bardak ve tabakları kurtarmak çok kolay! Bu muhteşem karışım sayesinde...

Biliyoruz, beklentiniz özellikle cam, porselen gibi tabak ve bardaklarınızın bulaşık makinesinden pırıl pırıl ve pürüzsüz şekilde çıkması... Ne var ki makinenin tuz ve parlatıcı ayarlarının yanlış olması, hepsi bir arada tabletler yüzünden tuz ve parlatıcı kullanımının bırakılması, deterjan haznesine gereğinden fazla toz deterjan koyulması ve su sertlik oranı gibi etmenler yüzünden tabak ve bardaklarınız zamanla çizilip matlaşır.

Onları çizik ve mat halde gördüğünüz an içinizden hepsini atıp yenisini almak gelir, çünkü iç sesiniz çoktan konuşmaya başlamıştır bile: "Bunların sofraya konacak halleri mi kalmış, çöp oldu gitti hepsi!"

Bu elbette ki moral bozucu, ama üzülmeyin! Bu sorunu çözüp kafanızın içindeki o cümleyi "Çizildiyse çizildi... Yöntemini biliyorum, düzelir." cümlesiyle değiştirecek çok pratik bir formülümüz var.

KARBONAT, SİRKE VE LİMON MUCİZESİYLE TABAKLAR İLK GÜNKÜ GİBİ...

Cam malzemelerden başlayalım... Öncelikle çizilen cam bardak ve tabaklarınızı geniş bir tencereye koyun. Bir paket karbonatı üzerlerinde iyice gezdirin. Bir çay bardağı parlatıcı, bir su bardağı sirke ve yarım çay bardağı limon tuzu ekleyin. Sirke, tercihinize göre elma, üzüm veya beyaz sirke olabilir. Son olarak tencereyi eşyalarınızın boyunu geçecek şekilde kaynamış suyla doldurun. Yarım saat bu şekilde bekletin. Bekletmek istemezseniz ve bardak/tabaklarınız ince değilse 5 dakika kaynatabilirsiniz. Su soğuyunca eşyalarınızı çıkarıp akan suda durulayın. Nasıl yenilendiklerine şaşıracaksınız.