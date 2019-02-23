"Çoban Hareketi" İzmir buluşmasına yoğun ilgi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, gençlerin siyasetle ilgilenmemesinin Türkiye’nin önemli sorunlarından biri olduğunu belirterek, "Belirli görevleri yapmış insanlar olarak siyasetin önünü açmak, gençleri yetiştirmek ve görevi onlara teslim etmek gibi çok kutsal bir görevimiz var. Devletimiz, vatanımız, milletimiz için bunu gerçekleştirmek durumundayız" dedi. CHP’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer de, "Birbirimizi ötekileştirmeye ayırdığımız enerjiyi kucaklaşmaya ayırmalıyız" dedi. Eski bakanlardan Rıfat Serdaroğlu liderliğinde kurulan Çoban Ateşi hareketinin İzmir’deki buluşması, Kültürpark 1 Numaralı Hol’de yapıldı. Toplantıya İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ve CHP’nin İzmir Büyükşehir Adayı Tunç Soyer de katıldı. Toplantı öncesi 15 yıl boyunca İzmir’e yaptığı hizmetler nedeniyle Rıfat Serdaroğlu tarafından Başkan Kocaoğlu’na teşekkür plaketi verildi. Toplantının açılış konuşmasını Çoban Ateşi hareketinin başkanlığını yürüten Rıfat Serdaroğlu yaptı. Türkiye şartlarında dürüst siyaset yapmanın zorluğunu en iyi bilenlerinden biri olduğunu belirten Serdaroğlu, Aziz Kocaoğlu ile ilgili şunları kaydetti: "Koltuğunu kendi rızasıyla bıraktı. Bu siyasette çok önemli bir özelliktir. Sayın Kocaoğlu bizim gönlümüzde yaşayacak. O bir virgül koydu; ama Türk siyasetinde her zaman bir Aziz Kocaoğlu olacak. Bizim temennimiz 31 Mart’tan sonra Çoban Ateşi’nin yanında, bizimle olmasıdır."

"Gençlerimiz siyasetle uğraşmıyor"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ise konuşmasına Çoban Ateşi oluşumuna başarılar dileyerek başladı. Sadece Türkiye değil dünya siyasetinde de bir yönetilememe sorununun varlığına dikkat çeken Başkan Aziz Kocaoğlu, "Siyasetin kalitesi, siyasetçinin kalitesi giderek düşüyor. Gençlerimiz siyasetle uğraşmıyor. Siyasette belirli görevleri yapmış insanlar olarak siyasetin önünü açmak, gençleri yetiştirmek ve görevi onlara teslim etmek gibi çok kutsal bir görevimiz var. Devletimiz, vatanımız, milletimiz için bunu gerçekleştirmek durumundayız. Nasipse belediye başkanı olunur, bakan, milletvekili olunur. Bir makama ulaşmak şart değil; ama siyaset bir yaşam biçimidir. Ömrümüzün sonuna kadar ülkemizin, milletimizin yararına çalışmak, değirmene gücümüz yettiği kadar su taşımaya devam etmek zorundayız" diye konuştu.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Tunç Soyer ise "Eğer İzmir bir kaleyse demokrasinin kalesidir. O kalenin surlarını yıllardır ören, muhkem hale getiren Aziz Başkanımıza şükranlarımı sunmak istiyorum. Aslında kendisi tüm Türkiye’ye bir demokrasi dersi verdi. ’Görev nasipse üstlenilir, gerekirse devredilir’ diyerek, adaylığım açıkladıktan sonra elimi kaldırarak önemli bir mesaj verdi" diye konuştu.

Türkiye’nin içinde bulunduğu siyasi krizleri giderek derinleşen bir ülke olduğunu belirten Soyer, "Birbirimizi ötekileştirmeye ayırdığımız enerjiyi kucaklaşmaya ayırmalıyız. Atatürk’ün yaktığı çoban ateşinin nasıl Anadolu’yu kurtardığını biliyoruz. Bugün yakılan çoban ateşinin de Türkiye’yi karamsarlıktan kurtaracağına inanıyorum" dedi.

