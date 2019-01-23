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Coco de Mer ve Playboy güçlerini birleştirdi! Sevgiler Günü'ne sıcak koleksiyon

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 23.01.2019 11:23 | Son Güncelleme

Playboy modellerinin cazibesinden ilham alınarak hazırlanan ilk iç çamaşırı koleksiyonu dünyaca ünlü marka Coco De Mer tarafından Sevgililer Günü için hazırlandı. Playboy koleksiyonu markanın sitesinden online olarak temin edilebiliyor.

Coco de Mer ve Playboy güçlerini birleştirdi! Sevgiler Günü'ne sıcak koleksiyon

Playboy tavşanından ilham alan moda markası Coco De Mer yeni iç çamaşırı koleksiyonuyla ses getirdi.

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Koleksiyon, eski Playboy pinuplarından ve ikonik kapakların geçmişinden ilham alıyor.

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Marka bu koleksiyonu 'Coco de Mer ve Playboy güçlerini birleştirdi. Sihir ve kadınlığı bir flört dokunuşuyla birleştiriyorlar. Hepimizin içinde bir Playboy tavşanı yatıyor.' şeklinde duyuruyor.

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Kadifemsi siyah saten, kırmızı dantelli, pembe ponponlu, tüllerden oluşan iç çamaşırları için 'hayal gücüne bir şey bırakılmadı' yorumları yapılıyor.

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Coco de Mer koleksiyonunun ayrıca “kadınların kendilerini duygusal hissetmeleri ve cinselliğini kucaklamaları için bir kez daha güçlendiğini ” hatırlatıyor.

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Kuşkusuz ilham verenlerden biri de model Kate Moss. Playboy dergisine 2014 yılında poz veren Moss oldukça ses getirmişti.

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playboy Playboy koleksiyonu Coco De Mer

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