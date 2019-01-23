Coco de Mer ve Playboy güçlerini birleştirdi! Sevgiler Günü'ne sıcak koleksiyon

Playboy tavşanından ilham alan moda markası Coco De Mer yeni iç çamaşırı koleksiyonuyla ses getirdi.

Koleksiyon, eski Playboy pinuplarından ve ikonik kapakların geçmişinden ilham alıyor.

Marka bu koleksiyonu 'Coco de Mer ve Playboy güçlerini birleştirdi. Sihir ve kadınlığı bir flört dokunuşuyla birleştiriyorlar. Hepimizin içinde bir Playboy tavşanı yatıyor.' şeklinde duyuruyor.

Kadifemsi siyah saten, kırmızı dantelli, pembe ponponlu, tüllerden oluşan iç çamaşırları için 'hayal gücüne bir şey bırakılmadı' yorumları yapılıyor.

Coco de Mer koleksiyonunun ayrıca “kadınların kendilerini duygusal hissetmeleri ve cinselliğini kucaklamaları için bir kez daha güçlendiğini ” hatırlatıyor.

Kuşkusuz ilham verenlerden biri de model Kate Moss. Playboy dergisine 2014 yılında poz veren Moss oldukça ses getirmişti.



