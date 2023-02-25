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Çocuğu darbettiği öne sürülen Kur'an kursu görevlisi tutuklandı!

25.02.2023 20:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde, bir çocuğu darbettiği iddia edilen Kur'an kursu görevlisi tutuklandı.

Çocuğu darbettiği öne sürülen Kur'an kursu görevlisi tutuklandı!

Büyükçekmece Kaymakamlığı, bir derneğin Kur'an kursunda eğitim gören çocuğu darbettiği öne sürülen görevlinin tutuklandığını bildirdi.

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliğine müracaat eden D.Ç'nin, Hürriyet Mahallesi'ndeki bir derneğin Kur'an kursunda eğitim gören oğlu M.Ç'nin burada görevli S.Ç. tarafından darbedildiği iddiasında bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, "Büyük bir üzüntü duyduğumuz olay nedeniyle tahkikat başlatılmıştır. Güvenlik görevlilerimizce yakalanan şüpheli şahıs, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmıştır." ifadeleri kullanıldı. (AA)

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Büyükçekmece darp

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