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Çocuğu doğacağı için araba almak istedi, hayatının şokunu yaşadı! Tam 890 bin lira...

24.09.2023 11:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul’da eşi 7 buçuk aylık hamile olan ve çocuğu doğacağı için araba almak isteyen Haydar Doğan, hayatının şokunu yaşadı. İnternetten bulduğu aracı almak isteyen Doğan, 2 şahsın hesabına 890 bin TL gönderdi. Parayı gönderdiği halde noterde imza atılmadığını fark eden Haydar Doğan, soluğu emniyette aldı. İşte detaylar...

Çocuğu doğacağı için araba almak istedi, hayatının şokunu yaşadı! Tam 890 bin lira...

İstanbul’da yaşayan Haydar Doğan, karısı 7 buçuk aylık hamile olduğu ve çocuğu doğacağı için araç almak istedi. Araç satışı yapan sitelerde kendi bütçesine uygun bir araç bulan Doğan, iddiaya göre araç sahibi Hakan F.’yi aradı. Aracın hak sahibinin kendisi olduğunu belirten Hakan F., satışı yapmak için ise bir aile dostunun geleceğini dile getirdi. Aracın pazarlığını yaptıktan sonra 890 bin liraya anlaşan Doğan, Hakan F.’nin aile dostu olduğunu söylediği Adem G. ile görüşerek aracı teslim almak için Eyüpsultan’a gitti. Burada aracı görüp ekspere götüren Doğan, daha sonra Adem G. ile notere gitti. Aracı alacağını düşünen Doğan, burada parayı Hakan F.’nin hesabına havale etti. Ancak Adem G. parayı Hakan F.’nin kendisine göndereceğini ileri sürerek noterde satış için gerekli imzayı atmadı. Daha sonra dolandırıldığını anlayan Doğan, Adem G.’yi bırakmayıp emniyete giderek şikayetçi oldu.

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“SATIŞI VERMEDİ DOLANDIRILDIĞIMI HİSSETTİM”

Yaşanan olayı anlatan Doğan, parayı gönderdiği Hakan F. ile Adem G. arasında iş birliği olduğunu öne sürerek, “7 Eylül günü internetten bir araç buldum. İlanı veren numarayla direkt iletişime geçtim. Kendisiyle bir fiyatta anlaştık. Kendisini bana Hakan F. ismiyle tanıttı. Arabanın hak sahibi benim satışı yapmak için başka bir kişi gelecek dedi. Aile dostum olan bir abim sana satışı yapacak dedi. Notere geçtim. Oraya abisi olarak bildiğim Adem G. isminde biri geldi. Sonra fiyatta anlaştık. Adem G. de dedi ki ‘tamamdır anlaştıysanız araba senindir, direksiyona geç’. Eyüp 8. Noterliğine giderken yolda Hakan F. tekrar aradı beni. Dedi ki, ‘benim abimle aramda ticaret ilişkisi var, parayı ona atarsan vergi çıkıyor’. Adem G. de kendisinin inşaat şirketi olduğunu müteahhitlik yaptığını, gerçekten Hakan F. ile ticaret yaptığını söyledi. Ben işkillendim ama sonra parayı gönderdim. Satış işlemini gerçekleştirmek için noter bankosuna geçtik. Arabanın satışına engel bir durum olup olmadığını öğrenmek için bekledik. Noter bize olmadığını söyledi. İnternet bankacılığımı açtım 890 bin TL yazdım, göndermeden önce Adem G.’ye sordum. ‘Parayı gönderiyorum, onaylıyor musun?’ ‘Onaylıyorum’ dedi. Ben parayı gönderdim. Daha sonra ‘imza atalım’ dedim. ‘Hayır bana Hakan’dan para gelecek’ dedi. Ben ne parası geleceğini sorduğumda, ‘bizim aramızdaki ticaret ilişkisi’ dedi. ‘Babamın oğlu olsa söylemem. Bu ticari sır’ dedi, satışı vermedi. Öyle olunca dolandırıldığımı hissettim” dedi.

“PARAYI KESİNLİKLE MAL SAHİBİNDEN BAŞKASINA ATMAYIN”

Başka insanların bu tuzağa düşmeyip, parayı mal sahibinden başkasına atmamaları konusunda uyaran Doğan, “Arabayı bir otoparka çektim. Polisi aradım. Emniyete gittik. İkimiz de ifade verdik. Üstünden yaklaşık 12 gün geçti emniyette bu dosyada hiçbir şekilde ilerleme sürecine girmedi, adım atılamadı. Nihai karara tabi hukuk, adalet, emniyet karar verecek. Böyle bir olay daha önce yaşamadım. Daha önce duymamıştım ama ben kendi başıma geldikten sonra araştırmalarım sonucunda bunların büyük bir şebeke olduklarını öğrendim. Başka insanların da bu tuzağa düşmemelerini, parayı kesinlikle mal sahibinden başkasına atmamaları konusunda uyarıyorum” diye konuştu.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık İstanbul araba

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