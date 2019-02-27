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Çocuğu otomobilin altında kalmaktan son anda kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.02.2019 19:30 | Son Güncelleme

Gaziantep'te bir market çalışanının, kız çocuğunu ezilmekten kurtarışı güvenlik kamerasına yansıdı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te bir gencin, yola çıkan kız çocuğunu otomobilin altında kalmaktan son anda kurtardığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Merkez Şehitkamil ilçesi Göllüce Mahallesi'ndeki bir markette çalışan İbrahim Eldek (18), iş yerinin önünde olduğu sırada 5-6 yaşlarında bir kız çocuğunun yola doğru gittiğini gördü.

Bu sırada yoldan geçen otomobili fark eden Eldek, küçük kızı otomobilin altında kalmaktan son anda kurtardı.

Çocuğun ezilmekten kurtarıldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İbrahim Eldek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocuğun marketten çikolata aldıktan sonra yola doğru gittiğini belirterek, "Otomobilin geldiğini fark ettiğim an, bir refleksle çocuğu kendime doğru çektim. Sonra çocuğun ailesi geldi, bana teşekkür etti. Bir hayat kurtardığım için çok mutluyum." diye konuştu.

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