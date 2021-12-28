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"Çocuğuma ne yedirmeliyim?" diyenlere: Zeka gelişimine katkısı olan gıdalar

28.12.2021 09:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Öz bir anlatımla zihnin öğrenebilme yeteneğine zeka diyebiliriz. %75 kalıtsal olarak gelen zeka, %25 çevre faktörlerinin etkisiyle gelişiyor. Bu faktörlerin arasında doğru beslenme önemli bir yer tutuyor. Et ve süt ürünleri, bal, yağlı balıklar, tam tahıllar, kuruyemişler gibi gıdaların, içerdikleri zengin besin değerleriyle zeka gelişimini önemli ölçüde etkiledikleri kabul ediliyor.

"Çocuğuma ne yedirmeliyim?" diyenlere: Zeka gelişimine katkısı olan gıdalar

Her birey, sağlıklı bir yaşam sürdürmek için zeka becerilerine ihtiyaç duyuyor. Zeka gelişimi ve korunması bebeklik, çocukluk ve yetişkinlik döneminde devam ediyor. Yetişkinlik ve yaşlılık dönemlerinde iyi beslenmek hafızayı olumlu etkiliyor. Zeka dostu olan besinleri sizler için derledik. Bu besinleri ailece yeterli ve düzenli şekilde tüketirseniz zeka ve bellek gelişiminize katkı sağlayabilirsiniz. Yemeyi ihmal etmememiz gereken yiyeceklere bir göz atalım.

ET VE SÜT ÜRÜNLERİ

Et, süt, peynir ve yoğurt gibi besinlerin yüksek protein açısından ne kadar yararlı olduğunu hepimiz biliyoruz. Et ve süt ürünleri, yüksek besin değeriyle zeka gelişimine önemli katkı sağlıyor. Beyin zarının esnekliğini sağlayarak beynin bilgi depolama ve gönderme işlemlerini hızlandırıyor. Özellikle yoğurt, içinde bulundurduğu tirozin maddesiyle hafızayı güçlendirerek odaklanmaya yardımcı oluyor. Günde bir kase yoğurt tüketmeyi ihmal etmeyin!

YAĞLI BALIKLAR

Yağlı balıklar protein, omega ve D vitaminini yüksek oranda barındırıyor. Yağlı balıkları somon, uskumru, taze tuna ve sardunya olarak sıralayabiliriz. Beyin kütlesinin yarısından fazlası yağlardan oluştuğu için bu tür balıkların içerdiği omega 3 asitleri de beynin çalışmasını olumlu yönde etkiliyor.

TAM TAHILLAR

Yulaf, buğday ve esmer ekmek gibi tam tahıllı ürünler içindeki B6, B12 ve folik asitten dolayı zeka gelişimi için büyük önem taşıyor. Başlıca etkileri hafızayı güçlü tutup korumaları, konsantrasyonu artırmaları ve beyne düzenli kan akışını sağlamaları. Bu besinler beynin ihtiyaç duyduğu enerjiyi sağlayıp dinçlik veriyor.

KIRMIZI LAHANA

Kırmızı lahana, içinde barındırdığı polifenol sayesinde beyne birçok yararlı etkiler sağlıyor. Beyin hasarlarını azaltıyor, uzun süreli hafızayı artırıyor ve Alzheimer riskinin önüne geçebiliyor. Özellikle salatalarınız içine kırmızı lahana eklemeyi unutmayın!

KURU YEMİŞLER

Yüksek E vitamini ve zengin yağ asitleri içermesi bakımından kuruyemişler öne çıkıyor. Ceviz, fındık, badem ve kaju gibi besinler unutkanlığa karşı adeta savaş açıyor. Mutluluk hissini artırdıkları için de öneriliyor.

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