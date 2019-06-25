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Çocuğun elindeki telefonu çalan hırsız güvenlik kamerasında

YAŞAM HABERLERİ  | 25.06.2019 18:47 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te, küçük çocuğun elinden cep telefonunu çalıp, kaçan hırsız, güvenlik kameralarına yakalandı.

Çocuğun elindeki telefonu çalan hırsız güvenlik kamerasında

Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP'te, küçük çocuğun elinden cep telefonunu çalıp, kaçan hırsız, güvenlik kameralarına yakalandı.
Olay, dün, Vatan Mahallesi’nde meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen kişi, elinde cep telefonuyla yürüyen küçük çocuğu bir süre takip etti. Küçük çocuk sağlık ocağı önünde durup cep telefonuyla oynamaya başladı. Bu sırada, çocuğun yanına gelen şüpheli, cep telefonunu elinden alıp, kaçtı. Olayın ardından küçük çocuğun babası polise giderek şikayetçi oldu. Ekipler, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Hırsızlık anı ise çevredeki güvenlik kameralarına anbean kaydedildi.

FOTOĞRAFLI

Çocuğun elindeki telefonu çalan hırsız güvenlik kamerasında

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