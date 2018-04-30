Çocuğunuz bu şekilde oturuyorsa dikkat!

Çocuklarının gelişimini yakından takip eden ebeveynlerin zaman zaman farkında olmadıkları davranış şekilleri ve bunların kazandırdığı alışkanlıklar, gerek fiziksel gerekse psikolojik gelişimleri açısından önemlidir. Pek çok çocukta karşılaştığımız davranış şekillerden biri de oturma pozisyonuyla ilgilidir.

Öyle davranışlar vardır ki, bunun normal olduğunu düşünür, sağlıksız sonuçlar doğurabileceğini tahmin bile etmeyiz. Çocuklardaki, 'W' oturuş pozisyonu da (kelebek oturuş) bunlardan biridir.

W oturuşu nasıldır?

W oturuşu aslında bir bozukluk değil, tamamen doğal bir durum, bir oturma pozisyonudur. Bu oturuş şekli herhangi bir hastalığın belirtisi de değildir. İki bacağın birden tamamen yana açılıp diz kapaklarının önde olduğu ve vücudun bir W harfine benzediği bir oturma şeklidir.

W oturuşunun zararları nelerdir?

W oturuşu, uzmanların çoğunun zararlı olduğuna inandığı bir oturuş yeklidir. Vücuttaki ana gücü sınırladığı düşünülüyor ancak bu oturuş pozisyonu çoğu çocuğa büyük bir destek sağlıyor. Çocuğun karın ve sırt kaslarını aynı anda kullanmasına gerek olmadığından, genelde bunu bacakların önde olduğu ya da üst üste olduğu pozisyonları tercih ediyor.