Çocuğunuz için evde elle hazırlayabileceğiniz eğitici oyunlar

Hazırsanız birlikte bakalım!

1. Renkli çorap eşleştirme oyunu.

Evdeki kayıp eş çoraplar sonunda işe yarayacak! Farklı renk ve desenlerdeki çorapları bir sepete koyun ve çocuğunuzdan eşlerini bulmasını isteyin. Bu oyun, dikkat ve görsel hafıza gelişimi için birebir. Eğer yaş daha küçükse, 4-5 çorapla başlayıp kademeli olarak artırabilirsiniz. İsterseniz işi biraz daha zorlaştırıp, bir zamanlayıcıyla yarış da yapabilirsiniz.

2. Pirinç havuzu içinde hazine avı.

Geniş bir leğenin içine pirinç doldurun ve içine küçük oyuncaklar ya da boncuklar gizleyin. Çocuğunuzun el yordamıyla hazineleri bulmasını isteyin. Dokunsal duyunun gelişmesi için şahane bir yöntem! Ayrıca keşfetme dürtüsünü tatmin ettiği için çocukta özgüveni de yükseltir. İsterseniz renkli pirinç kullanarak etkinliği daha cezbedici bir hale getirebilirsiniz. Aktivite sırasında hikayeleştirme yaparsanız, dil gelişimini de desteklemiş olursunuz. Haydi bakalım, mini kaşifler iş başına!

3. Ev yapımı puzzle kartları.

Kalın kartonlara farklı resimler çizin veya dergilerden kestiğiniz görselleri yapıştırın. Sonra bu kartları çeşitli şekillerde keserek kendi projenizi oluşturun. Çocuğunuz parçaları birleştirirken problem çözme becerilerini geliştirecek. İsterseniz seviyeye göre 4 parçalı, 6 parçalı, hatta 12 parçalı da yapabilirsiniz.

4. Kağıttan yol ve labirent yapımı.

Beyaz bir karton üzerine kalın keçeli kalemlerle yollar, virajlar ve çıkmaz sokaklar çizin. Küçük bir oyuncak arabayı bu yollar üzerinde sürmesini isteyin. Bu oyun el ve göz koordinasyonunu geliştirmek ve ince motor becerilerinin artması için muhteşem bir yol olacak. Daha ileri seviyede, labirent çizip çıkışı bulmasını da isteyebilirsiniz. Hatta zaman tutarak heyecanı katlayabilirsiniz.

5. Sayı baloncukları patlatma.

Kağıttan küçük daireler kesin ve üzerlerine farklı rakamlar yazın. Rakamları yere serin ve bir müzik açın. Müzik durduğunda söylediğiniz sayıya koşup o baloncuğu patlatmasını isteyin. Hem sayı tanıma hem de refleks gelişimi için mükemmel bir oyun. Zamanla çift haneli sayılarla da çalışabilirsiniz. İsterseniz toplama-çıkarma işlemlerine de geçiş yaparak ileri seviye bir matematik şöleni yaratabilirsiniz. Eğlenirken öğrenmek? İşte inovasyonun çocuk versiyonu!

6. Duyusal şişeler yapımı.

Şeffaf plastik şişelerin içine su, sim, boncuklar ve minik oyuncaklar koyarak renkli duyusal şişeler hazırlayın. Şişeleri salladıkça ortaya çıkan görüntü, çocukların dikkat süresini uzatır ve rahatlamalarını sağlayacak. Özellikle yoğun enerjili çocuklar için birebir stres regülasyonu aracı.

7. Kartondan ve rulolardan şato inşası.

Evdeki karton kutular ve boş tuvalet kağıdı ruloları artık çöp değil birer mimarlık harikası! Büyük kartonları kale duvarları için, ruloları ise kuleler için kullanabilirsiniz. Biraz makas, yapıştırıcı ve bolca hayal gücüyle devasa bir şato ortaya çıkacak. Duvarlara minik pencereler kesip kapılar ekleyerek oyunu daha da gerçekçi hale getirebilirsiniz. İsterseniz şatonun etrafına bir kartondan köprü ya da bayrak bile yapabilirsiniz.

8. Yastıklarla zıplamalı parkur.

Salonun ortasına yastıklar yerleştirerek bir lav parkuru oluşturun. Çocuğunuz, yere basmadan yastıktan yastığa atlamalı. Böylece denge, koordinasyon ve kas gelişimi hızlanmış olacak. Oyunu farklı kurallarla çeşitlendirerek sıkıcılığı da önlemiş olursunuz. Mesela bir elinde peluş oyuncak taşıyarak geçmesini isteyebilirsiniz. Tüm salonu spor salonuna çevirmek için daha iyi bir bahane olabilir mi?

9. Kumaş parçalarıyla renk ayırma.

Farklı renklerde kumaş parçalarını karıştırın ve çocuğunuzdan bunları renklere göre ayırmasını isteyin. Bu oyun özellikle küçük yaştaki çocukların renk kavramını öğrenmesi için çok etkili. Ayrıca sınıflandırma becerileri de bu sayede gelişmiş olur. İsterseniz oyunu zamanlı hale getirerek rekabet hissi katabilirsiniz. Şayet kumaş yoksa kağıt, düğme gibi farklı malzemelerle de uyarlayabilirsiniz.

10. Kendin yap hikaye kartları.

Kalın kartonlara farklı nesnelerin (ev, kedi, yıldız) resimlerini çizin. Çocuğunuz kartlardan rastgele birkaçını seçsin ve seçtiği objeleri kullanarak küçük bir hikaye anlatsın. Eğer kardeşleri varsa birlikte hikaye tamamlama oyunu oynayabilirsiniz. Üstelik her hikayeden sonra küçük bir çizim yaparak etkinliği daha da zenginleştirebilirsiniz.