Çocuğunuz toprak, kil, cam, kireç yiyorsa hafife almayın…

Halk arasında “Vücutta bir besin eksikliği var” ya da “Psikolojik sorunları var” gibi gerekçelerle yorumlanan ve yabancı madde yeme alışkanlığı olarak bilinin Pika sendromu, kimi zaman gerçekten vücuttaki bir vitamin eksikliğinden kimi zaman da psikolojik sorunlardan kaynaklanıyor. Ancak nörolojik şikayetler de pika sendromunun nedenleri arasında gösteriliyor.

Halk arasında toprak yeme alışkanlığı diye de bilinen pika sendromu, bir aydan uzun süren yeme alışkanlıklarında derhal ciddiye alınması gereken bir rahatsızlıktır. Bu gibi durumlarda, hemen bir doktora başvurmalı ve erken tedaviye başlanmalıdır.

Pika nedir?

Türkiye’de Pika sendromu en fazla Orta Anadolu Bölgesi’nde görülüyor. Bu rahatsızlık çocuklukta hatta bebeklik döneminde başlıyor ve yetişkinliğe kadar sürebiliyor. Pika hastalığının tanısının koyulabilmesi için çocuğun minimum 2 yaşında olması gerekiyor.

Bu davranış rahatsızlığını gösterenler, kil, toprak, bez, boya, kül, kağıt, kahve çekirdeği, sünger, tuz, buz, kireç, kum, sabun, saç, pil gibi besin olmayan birçok madde yerler. Çoğu zaman bireyler bu yediklerinin zararlı olduğunu bilseler de yemekten vazgeçemezler.