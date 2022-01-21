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Çocuğunuzla bağınızı kuvvetlendirecek yeni aktivite trendleri!

19.01.2022 11:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çocuğunuzla bağınızı kuvvetlendirecek 5 yeni aktivite trendlerini sizler için derledik...

Çocuğunuzla bağınızı kuvvetlendirecek yeni aktivite trendleri!

1.Geri dönüştürme oyuncakları

Çocuklarınızı sürdürülebilir bir dünyaya hazırlamak için eskimiş eşyalarınızdan çocuklarınızı etkileyecek oyuncaklar yapabilirsiniz. Böylece hem onlarla birlikte eğlenebilir hem de doğayı korumaya dair çocuğunuzu bilinçlendirebilirsiniz.

Mesela yumurta kartonlarını beraber boyayarak onlardan penguen yapabilir ve çocuk odanızı bunlarla süsleyebilirsiniz.

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2.Dokun ve Hisset Oyunu

Bu oyun çocuklarınız için çok eğlenceli ve zekasını geliştirici bir oyundur. Bir kutu içine istediğiniz bir yiyeceği, eşyayı veya cismi yerleştirin, kutudan çocuğunuzun elinin geçeceği kadar bir kısmı kesin ve çocuğunuzdan kutuda sadece dokunarak ne olduğunu bulmasını isteyin. Çocuğunuz hem hayal gücüne kapılacak ve heyecan duyacak, hem de bu oyun merakını kamçılayacak.

3. Oyun Hamuruna Yaratıcılık Katın!

Çocuklarımızla oyun hamuru oynamayı hepimiz seviyoruz. Oyun hamuru el-göz koordinasyonu sağlıyor, yaratıcılık kazandırıyor. Siz de oyun hamuruna yaratıcılık katmaya ne dersiniz?

Oyun hamuru yere serip üzerinden çocuğunuzun oyuncaklarının ayak iziyle geçin. Çocuğunuza bu hangi oyuncağının ayak iziydi diye sorarak zihnindeki çarkların daha hızlı dönmesini sağlayın!

Ya da çocuğunuzun en sevdiği oyuncağını oyun hamuruyla yapın ve kendisinin de yapmasına yardımcı olun. Bunlar ikiniz arasındaki bağı kuvvetlendirecek ve çocuğunuza sevildiğini hissettirecektir.

4. Yemek vs. Çizim Yarışması

Çocuğunuza en sevdiği yemeği hazırlayacağınız zaman, ondan en sevdiği yemeği çizmesini isteyin. Siz yemeği hazırlarken o çizmeye başlasın ve aranızda kimin daha önce bitireceğine dair tatlı bir yarış yapın.

Onun çizimine yardımcı olarak yemeğinizi tamamlayın ve ona yarışmayı kazandığını söyleyerek ödül olarak en sevdiği yemeği tattırın! Bunu sürpriz yapabilirseniz daha da şahane!

5. ATÖLYE DR. OETKER İLE MUHTEŞEM TARİFLER HAZIRLAYIN!

Çocuğunuzla bağınızı en çok kuvvetlendirecek şeylerden biri de birlikte yemek yapmaktır. Dr. Oetker online atölyelerde farklı tatlı ve tuzlu tariflerini ve bu tariflerin püf noktalarını sizlere sunuyor.

Örneğin çocuğunuzla birlikte Shrek filmini izledikten sonra filmdeki kurabiye adamı birlikte yapabilirsiniz Bunun yanı sıra süslü çadırlar, kurbağa sandviçler ve çok daha fazlası Dr. Oetker atölyelerinde sizleri bekliyor.

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