Çocuğunuzu grip aşısı ile koruyun! Aşı kaçıncı ayda yapılabilir?

Koronavirüs salgını ile mücadele ettiğimiz bu günlerde, yüz yüze eğitime başlanacak olması ebeveynlerde bazı kaygılarında oluşmasına neden oluyor.

6 AY 5 YAŞ ARASI ÇOCUKLARA AŞI ÖNERİLİYOR

“Her sene, bir önceki senenin influenza suşlarına (ailelerine) göre hazırlanan grip aşıları sonbaharın kapımızı çalması nedeniyle tekrar konuşulmaya başladı” açıklamasında bulunan Armağan Oğuz sözlerine şöyle devam ediyor: “ İnfluenza enfeksiyonu, burun akıntısı, öksürük, ateş, boğazda yanma hissi, halsizlik ve eklem ağrıları ile giden tipik bir gribal enfeksiyon tablosudur. Dünya sağlık örgütü tarafından özellikle risk altındaki gruplarda grip aşısı uygulaması önerilmektedir. Bu risk grupları, kronik akciğer hastalıkları olan kişiler, hamileler, obezite sorunu olanlar, sigara kullananlar ve sağlık çalışanlarıdır. 6 ay- 5 yaş arasındaki çocukların da grip aşısı olmaları önerilmektedir.“

GEBELİĞİN İLK ÜÇ AYINDA GRİP AŞISI UYGULANMAZ

Grip aşısının 6 ay-3 yaş arası çocuklarda, ilk kez grip aşısı yapılıyorsa bir ay ara ile 2 kez yarım doz olarak uygulanması gerektiğini aktaran Dr. Oğuz “Yine bu yaş grubundaki çocuklara, daha önce grip aşısı ile aşılanmış ise 1 kez yarım doz yapılır. 3-8 yaş arası çocuklarda ilk kez yapılıyorsa, bir ay ara ile 2 kez tam doz uygulanır. Bu çocuklar, daha önce grip aşısı ile aşılanmış ise 1 kez tam doz olarak aşılanır.9 yaş üstü çocuklara, her yıl tek doz grip aşısı uygulanır. Grip aşısı, 6 aydan küçük bebeklere, gebeliğin ilk üç ayı içinde olanlara ve şiddetli yumurta alerjisi olan bebeklere uygulanmaz” dedi.