KADIN

Çocuğunuzun beyin gelişimi sizin beslenmenizden geçiyor

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
ANNEÇOCUK HABERLERİ  | 20.06.2019 15:32 | Son Güncelleme

Nöroşirurji Uzmanı Op.Dr. Kerem Bıkmaz, beynin gelişiminde beslenmenin öneminin büyük olduğunu belirterek, “Beslenme beyin ve sinir gelişiminde çok önemli role sahiptir. Çünkü doğru besinler beyin ve sinir yapımında kullanılır. Sinir sistemi oluşumu ve gelişimi anne karnında başlamaktadır” diye konuştu.

Çocuğunuzun beyin gelişimi sizin beslenmenizden geçiyor

“Bir bireyin beyin gelişiminin 1/3 ünün anne karnında , 2/3 ünün ise yaşamın daha ilk yıllarında oluştuğunu biliyor muydunuz?” diyen INCA Klinik Nöroşirurji Uzmanı Op.Dr. Kerem Bıkmaz, “Anne karnında yeterli protein alamayan bebeğin beyin ve sinir sisteminin gelişimi tamamlanamaz. Sinir hücrelerinin çalışması için özellikle B grubu vitaminlerine , proteinlere ve yağlara ihtiyaç vardır. Bu besinler kullanılarak beynin ve sinirlerin oluşmasını ve gelişmesini sağlarlar.

2

Vücudumuzda harcanan toplam enerjinin yetişkinlerde %19, bebeklerde %44 ü beynimiz çalışırken harcanmaktadır. Yetersiz ve dengesiz beslenme sonucunda unutkanlık, huzursuzluk, düşüne dağınıklığı ve zeka gelişiminde yetersizlik görülebilmektedir. Yetersiz beslenme, iyot eksikliği, demir yetersizliği, doğuştan metabolizma hastalıkları beyin gelişimi ve sinir sisteminde bozukluklara yol açmaktadır. Beynin çalışması için enerjiye gereksinimi vardır.

Beynin yakıtı doğru besinlerdir .Sinir sisteminin ve beynin oluşması ve düzenli çalışması için yeterli ve dengeli beslenmek şarttır” şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

PARTNERBeyonce'nin kızı annesinin izinden gidiyor ilk kez sahneye çıktı!Beyonce'nin kızı annesinin izinden gidiyor ilk kez sahneye çıktı!
UNICEF: En "aile dostu" ülke İsveç!UNICEF: En "aile dostu" ülke İsveç!
Ebeveynlerin can sıkıntısı: Çocuklarda iştahsızlıkEbeveynlerin can sıkıntısı: Çocuklarda iştahsızlık
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
hamilelik beslenme bebek beyin gelişimi

En Çok Okunan Haberler

Makyajsız hali takipçilerini şaşırttı

Makyajsız hali takipçilerini şaşırttı

Manuş Baba askerde! Saç sakal gidince...

Manuş Baba askerde! Saç sakal gidince...

Hamilelikten korunmak için prezervatif, doğum kontrol hapı yerine papaya tüketin önerisi tepki çekti!

Hamilelikten korunmak için prezervatif, doğum kontrol hapı yerine papaya tüketin önerisi tepki çekti!

Cesaret ister! El desenli bikini üstü üstsüz gibi görünmeyi sağlıyor

Cesaret ister! El desenli bikini üstü üstsüz gibi görünmeyi sağlıyor

Kadınların yüzde 25'inde anormal kanama görülüyor!

Kadınların yüzde 25'inde anormal kanama görülüyor!

Yıkamadan giymeyin! Deriyle temas ettiği anda...

Yıkamadan giymeyin! Deriyle temas ettiği anda...

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Arabada doğum yaptı, oğlu saniye saniye kaydetti

Arabada doğum yaptı, oğlu saniye saniye kaydetti

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

O özellik daha anne karnında belli oluyor

O özellik daha anne karnında belli oluyor

Yeni doğanlarda sarılık nasıl önlenir?

Yeni doğanlarda sarılık nasıl önlenir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Baba adaylarının sigara içmesi bebekte astım riskini arttırıyor

Bebekte astım nedeni babanın sigara içmesi olabilir

UNICEF: En "aile dostu" ülke İsveç, en çok izin kullanan anneler ise Estonya'da yaşıyor

UNICEF: En "aile dostu" ülke İsveç!

Çocuklarda iştahsızlık! 3 gün 3 kaşık kuralı nedir?

Ebeveynlerin can sıkıntısı: Çocuklarda iştahsızlık

B12 takviyesi anne karnında başlamalı! Eksikliği beyin fonksiyonlarında gerilemeye neden oluyor

B12 takviyesi anne karnında başlamalı!

Çocuğun kaybettiği beceriler hastalık habercisi olabilir

'Çocuk bu düşe kalka büyüyecek' demeyin! Yürümeyi öğrenmesine rağmen...

'Sütün mü yetmiyor, çok mu ince giydirdin?' sorularından bunaldıysanız, bu hikaye size tanıdık gelebilir

Baskılara dayanamadı! 'Mükemmel değilim' diyerek...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.