Çocuğunuzun sağlığı için aşı takvimini takip edin

Aşı, bebekler ile çocukları enfeksiyonlardan ve çeşitli hastalıklardan korumanın yanında bazı toplumsal hastalıkların gelişip ilerlemesini de engelleyen önemli bir tıbbi gereklilik olarak tanımlanıyor. Aşı yaptırılmayan bebek ve çocukların bağışıklık sistemi, aşı yaptırılanlara göre daha zayıf kalıyor. Bu nedenle de birçok hastalıkla mücadele edemeyen bebekler, sakatlık tehlikesi ve hayati riskle karşı karşıya kalıyor. Çocukların sağlıkla büyüyerek gelişebilmesi için aşı takviminin takip edilmesi ve doğru zamanlarda yaptırılması büyük önem taşıyor. Memorial Hizmet Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü’nden Uz. Dr. Nihal Madak Binboğa, bebek ve çocuklarda aşının önemi hakkında bilgi verdi.

Geçmişten günümüze var olan hastalıklar, aşılar ile kontrol altına alınabiliyor

Bağışıklık sistemi henüz tam olarak gelişmeyen bebeklerin dış dünyaya karşı savunması yetişkinlere göre daha zayıftır. Bebeklerin bağışıklıklarının güçlendirilmesi için beslenme ve bakım kadar aşıları da çok önemlidir. Bu nedenle ebeveynlerin bebeklik ve çocukluk döneminde yapılması gereken aşıları ihmal etmemesi gerekir. Bundan uzun bir zaman önce aşı olmadığı için, mücadele edilmesi en kolay hastalıklar nedeniyle dahi birçok bebek ve çocuk hayatını kaybedebiliyordu. Geliştirilen aşılar günümüzde bu hastalıkların tamamen kontrol altına alınmasını sağladı.