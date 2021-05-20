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Çocuk Gelişimciler Günü sözleri | Çocuk Gelişimciler Günü nedir?

20.05.2021 09:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çocuk gelişimciler, bebek daha anne karnındayken başlayan sürecin bir parçası olurlar. Anneyi ve çocuğu bilgilendirme ve destekleme konusunda eğitilen bireyler, doğum ve ergenlik dönemini kapsayan bir sürecin yönetimi konusunda destekleyici bir rol oynar. Çocuk gelişimciler, çocukların zihinsel, motor, dil, öz bakım, duygusal ve sosyal gelişim alanlarında gelişmesine katkı sağlar.

Çocuk Gelişimciler Günü sözleri | Çocuk Gelişimciler Günü nedir?

Çocuk sağlığı konusunda oldukça önemli bir role sahip olan çocuk gelişimciler, çocukları boş bir tahta olarak görür ve hayatları boyunca olabilecekleri kişiliklerin daha çocuk yaşta şekillendiğini savunur. Bu sebeple çocukların yetişmesinde, ahlakında ve öz yaşamında olabilecek tüm süreçlerde aileyi bilgilendirir.

ÇOCUK GELİŞİMCİ NEDİR?

Çocuk Gelişimi, insanoğlunun doğumundan ergenlik çağının sonuna dek geçen süre zarfında geçirmiş olduğu psikolojik, biyolojik ve duygusal evrimi konu alan akademik bir disiplindir.

Gelişim sırasında bireysel insan, bağımlılıktan artan özerkliğe doğru ilerler. Öngörülebilirlik açısından kolay bir süreç gibi görülse de her çocukta bu durum farklılık gösterebilir. Aynı oranda ilerlemez ve her aşama önceki gelişimsel deneyimlerden etkilenir. Doğum öncesi yaşamdaki genetik faktörler ve olaylar gelişimsel değişiklikleri güçlü bir şekilde etkileme durumu göz önünde bulundurularak, genetik ve doğum öncesi gelişim genellikle çocuk gelişimi çalışmasının bir parçasını oluşturur.

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Çocuk gelişimciler, yeni doğandan 18 yaşına kadar olan çocukları hekim ya da aile isteği ile görür. Bilişsel, dil, motor, davranışsal, sosyal ve duygusal alanları değerlendirmek için gelişimsel/psikometrik testler kullanır.

Gelişimsel değerlendirmeye bağlı olarak çocuğun gereksinimlerine ilişkin gelişimsel hedefleri planlar, Değerlendirme sonucuna göre gelişim gecikmesi, riskli bebek/çocuk ve sağlam çocuk kapsamında izlenen çocuklar ve aileleri için uygun gelişimsel, davranışsal, eğitsel hedefler oluşturur.

ÇOCUK GELİŞİMCİLER GÜNÜ SÖZLERİ

  • Çocuklar işittiklerinden çok gördüklerini anlar ve daha esaslı kavrarlar. (Jhon Locke)
  • Bir çocuğun küçüklüğünde aldığı ilk intibalar, bütün ömrünce devam eder. (Heinrich Schlimann)
  • Anne baba çocuğuna inanırsa, çocuk kendine inanır. Çocuk kendine inanırsa, herkes ona inanır.
  • Çocukları ancak çocuklardan öğrenebiliriz (R.D. Laing)
  • Dünyada bir tane dahi çocuk mutsuz olduğu sürece, büyük icatlar ve ilerlemeler hiçtir. (Einstein)
  • Çocukların nasihatten çok, iyi örneğe ihtiyaçları vardır. (Joseph Joubert)

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  • Çocuğun yanında olmalıyız, çocuğun yanında olmak çocuğa sevgi vermek demektir. Sahip çıkan sevgi değil, duygusal sevgi de değil, yalnızca çocuğa onu sevdiğinizi ve onayladığınızı hissettirecek biçimde davranmak. (A. S. Neil)
  • Çocuğa verilebilecek en güzel şey zamandır. (Fock)
  • Çocukta ruh ve beden eğitimi ve gelişimi beraber yürütülmelidir. (İbni Sina)
  • Çocukların karınlarını ve zihinlerini doyurduğumuz kadar ruhlarını da beslemeliyiz. (Michael Marshall)
  • Çocuklarınızla 7 yaşına kadar oynayın, 15 yaşına kadar onlarla arkadaş olun, 15 yaşından sonra ise istişare edin. (Hz. Ali)
  • Çocuklar yağmura benzer. Onları bir kaba koymaya çalışmayın. Toprak olun. (Anonim)
  • Günümüz çocuklarının isteklerinin çoğu, ihtiyaçlarının ise pek azı karşılanıyor. (Jesper Juul)

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