Çocuk Gelişimciler Günü sözleri | Çocuk Gelişimciler Günü nedir?

Çocuk sağlığı konusunda oldukça önemli bir role sahip olan çocuk gelişimciler, çocukları boş bir tahta olarak görür ve hayatları boyunca olabilecekleri kişiliklerin daha çocuk yaşta şekillendiğini savunur. Bu sebeple çocukların yetişmesinde, ahlakında ve öz yaşamında olabilecek tüm süreçlerde aileyi bilgilendirir.

ÇOCUK GELİŞİMCİ NEDİR?

Çocuk Gelişimi, insanoğlunun doğumundan ergenlik çağının sonuna dek geçen süre zarfında geçirmiş olduğu psikolojik, biyolojik ve duygusal evrimi konu alan akademik bir disiplindir.

Gelişim sırasında bireysel insan, bağımlılıktan artan özerkliğe doğru ilerler. Öngörülebilirlik açısından kolay bir süreç gibi görülse de her çocukta bu durum farklılık gösterebilir. Aynı oranda ilerlemez ve her aşama önceki gelişimsel deneyimlerden etkilenir. Doğum öncesi yaşamdaki genetik faktörler ve olaylar gelişimsel değişiklikleri güçlü bir şekilde etkileme durumu göz önünde bulundurularak, genetik ve doğum öncesi gelişim genellikle çocuk gelişimi çalışmasının bir parçasını oluşturur.

Çocuk gelişimciler, yeni doğandan 18 yaşına kadar olan çocukları hekim ya da aile isteği ile görür. Bilişsel, dil, motor, davranışsal, sosyal ve duygusal alanları değerlendirmek için gelişimsel/psikometrik testler kullanır.