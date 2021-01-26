Çocuk istismarı içerikleri sattığı belirlenen şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya ve çeşitli platformlar üzerinden yapılan çocuk istismarına yönelik çalışma başlattı. Ekipler, yakalanmamak için farklı sanal ağlar kullandığı belirlenen İbrahim D.'yi takibe aldı. Yapılan çalışmada şüphelinin İlkadım ilçesi Kazımkarabekir Mahallesi'nde oturduğu saptandı. İbrahim D., düzenlenen operasyonla yakalandı.

Şüphelinin bilgisayar ve hard disklerinde çocuklarla ilgili istismar içerikleri ele geçirildi. İbrahim D., alınan ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)

