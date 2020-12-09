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Çocuk oyuncağı! Fırın kapağındaki o iğrenç yağ lekeleri hemen çıkacak

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Düzenli olarak fırın kullanıldığında fırın kapağının iç kısmında pis, yağlı lekeler maalesef kaçınılmazdır. Tabii ki fırını temizlemek evdeki en eğlenceli iş değil ama neyse ki, fırın kapısını temizlemeyi çocuk oyuncağı haline getirecek basit bir numaramız var.

Çocuk oyuncağı! Fırın kapağındaki o iğrenç yağ lekeleri hemen çıkacak

Temizlemeye başlamadan önce fırını uygun şekilde hazırlamak önemlidir. Kapatın ve az önce kullandıysanız tamamen soğumasını bekleyin. Fırın kapısını yatay olarak yerleştirilecek şekilde açın. Fırın kapısının üst kısmındaki hava deliklerinin bir bez veya plastikle kapatılması önemlidir. Fırın ısındığında, bu delikler sıcak havanın dışarı çıkmasını sağlar. Bu deliklere su veya temizlik ürünü girerse, fırın kapağındaki iki cam bölme arasına girebilir. Bu, camın kalıcı olarak bulanıklaşmasına neden olabilir.

Şimdi fırını hazırladınız, şimdi gerçekten temizlemeye başlama zamanı!

Temizleme karışımı için 300 gram karbonat ile 120 mililitre suyu karıştırın. Karışım kalın bir macun haline gelene kadar iyice karıştırın. Gerekirse, karışımın yeterince kalın olduğundan emin olmak için biraz daha su veya karbonat ekleyebilirsiniz. Karışımı uygularken yayılmamalıdır.
Yumuşak bir bezi sıcak suyla nemlendirin ve bunu, çıkarması kolay yiyecek artıklarını veya tozlarını silmek için kullanın.
Macunu camın üzerine yayın ve damlamadığından emin olun. Macunu düzgün bir şekilde bölmek için dairesel hareketler kullanın.
Camdaki özellikle kirli lekelere daha büyük miktarlarda macun uygulayın ve bu lekeleri nemli bir bezle hafifçe ovalayın.

MACUNU 15 DAKİKA BEKLETİN

Fazla macunu plastik bir spatula ile kazıyın. Macunun geri kalanını durulamak için ıslak, yumuşak bir bez kullanın ve ardından camı temiz, kuru bir bezle kurulayın. Bir sprey şişesini damıtılmış beyaz sirke ile doldurun. Cama üç veya dört kez sirke püskürtün. 15 dakika bekletin.
Sirkeyi nemli, yumuşak bir süngerle silin. Fırın kapınızın daha önce hiç olmadığı gibi parladığını göreceksiniz!

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