Çocuk oyuncakları nasıl temizlenir? Oyuncak temizliği nasıl yapılır?

Oyuncak seçiminde yaş gruplarına göre sivri uçları bulunmayan, yumuşak, sağlıklı malzemeden yapılmış olan oyuncakları seçmeye dikkat etmek gerekir. Ağzıyla deneyimleyeceği yaşlarda olan çocuklar için kanserojen madde içermeyen oyuncaklar tercih edilmelidir. Çocuklar için oyuncak seçiminde, malzemesi, içeriği gibi özelliklerinin önemli olduğu kadar mevcut oyuncakların temizliği de son derece önem taşır.

Çocuk oyuncakları nasıl temizlenir?

Çocuk oyuncaklarının nasıl temizleneceği oyuncağın türüne ve oyuncağın yapımında kullanılan malzemeye göre değişkenlik gösterebilir. Örnek olarak pelüş malzemeden yapılan oyuncaklar makineye atılarak da temizlenebilir.

Bazı oyuncakların belli ısılarda olması gereken sularla ve elde temizlenmesi gerekebilir. Oyuncağın malzemesine göre bazı oyuncaklar sadece silinerek temizlenmelidir. Doğal temizlik yöntemlerini tercih etmek daha sağlıklı ve çocuk için daha iyi olabilir.

Oyuncak temizliği nasıl yapılır?

Bir oyuncağın nasıl temizleneceği oyuncağın malzemesine göre değişkenlik gösterir. Malzemelerine göre oyuncakların hangi yollarla temizleneceğine dair örneklerden bazıları ise şöyledir:

Pilli ve pelüş oyuncaklar nemli bezle, ılık su içindeki karbonat ve sirke karışımına batırılarak silinebilir.

Pelüş oyuncaklar eğer boyutları yeterliyse çamaşır makinesinde temizlenebilir. Bu noktada oyuncağın etiketindeki uyarılar da dikkate alınmalıdır.

Diğer malzemeden yapılan oyuncaklar ise mikrofiber bir bez, hafif sabunlanmış ılık suya batırılır ve oyuncağın tüm yüzeyi silinir.

Oyuncaklar neyle temizlenmelidir?

Oyuncakların temizliği sağlanırken hangi temizlik malzemelerinin kullanılacağı da son derece önemlidir. Bu yüzden her malzeme ile özellikle de kimyasal temizlik malzemeleri ile oyuncakları temizlemek doğru kabul edilmez. Kullanılabilecek malzemeler de şunlardır:

Beyaz sirke

Elma sirkesi

Karbonat

Mikrofiber bez

Beyaz sabun

Ilık su

Oyuncak temizlerken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Çocukların oyuncaklarını düzenli olarak temizlemek gerekir ancak bunu yaparken dikkat edilmesi gereken bazı noktalar şunlardır: